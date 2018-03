Avocatul Elenei Udrea, adevărul despre sarcina fostului ministru

Avocatul Elenei Udrea, Alexandru Chiciu, a declarat, joi, la Curtea de Apel Bucureşti, unde a avut loc un nou termen din dosarul în care fostul ministru al Turismului este cercetat pentru fapte penale privind finanţarea campaniei din 2009, că Udrea nu se sustrage procedurilor judiciare.

"Elena Udrea nu se sustrage niciunei proceduri de judecată şi niciunei proceduri judiciare în curs de urmărire penală. Au existat discuţii în spaţiul public că domnia sa ar fi fugit, se sustrage, încearcă să ocolească oarecum cursul Justiţiei. Nici vorbă de aşa ceva. Elena Udrea nu tergiversează niciun dosar aflat pe rol. Domnia sa nu are niciun fel de interdicţii în niciun dosar penal şi din această perspectivă are toate drepturile pe care orice persoană aflată într-o procedură judiciară le-ar avea. Există o particularitate în ceea ce o priveşte şi toate femeile aflate într-o asemenea situaţie pot confirma că există o recomandare la început de sarcină cu acest tip de particularitate (sarcină gemelară – n.r.) ca persoanele respective să fie tratate, monitorizate într-o astfel de situaţie. Atât eu, cât şi domnia sa, suntem persoane responsabile care nu am invoca o sarcină, bucuria apariţiei unor copii, în niciun fel în cazul unor proceduri judiciare într-un mod fals. Eram pregătiţi şi astăzi să prezentăm toate detaliile, locul în care domnia sa se află şi situaţia medicală la zi a domniei sale. Sunt în prezenţa unor documente medicale pe care le puteam prezenta instanţei de judecată dacă mi le-ar fi cerut", a explicat Alexandru Chichiu, avocatul fostului ministru, notează Mediafax.ro.

Întrebat dacă Udrea ştia că este însărcinată din România sau dacă a aflat în Atena ori Costa Rica, avocatul a răspuns: "Din această perspectivă vă pot spune că la un termen anterior plecării în Costa Rica se ştia de acest lucru".

Precizările au fost făcute la Curtea de Apel Bucureşti unde era programat un nou termen din dosarul în care Elena Udrea este judecată pentru fapte privind finanţarea campaniei electorale din 2009. Termenul de joi a fost amânat pentru data de 5 aprilie, din cauza absenţei unui avocat al unuia dintre inculpaţi. De asemenea, instanţa a aprobat şi cererea Ioanei Băsescu de a copia interceptările audio pe care le-au folosit procurorii DNA în acuzare.