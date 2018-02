Avionul prăbușit în Rusia a fost găsit. Primele detalii, terifiante

Avion prăbuşit Rusia. Avionul prăbușit al liniei aeriene Saratov Airlines a fost localizat de la înălțime, a declarat pentru agenția RIA o sursă din cadrul echipelor de salvare.

Avion prăbuşit Rusia. "Se află în zona Ramensky District. Echipajele de salvare nu au ajuns încă la locul impactului", a spus sursa citată de RT.com.

La scurt timp după localizarea avionului, primii salvatori au ajuns la locul tragediei, iar surse citate de TASS dau un verdict îngrozitor: "Nu sunt supraviețuitori".

Avion prăbuşit Rusia. Ministerul situațiilor de urgență a declarat anterior că a trimis echipele de intervenție către locul unde se presupunea că a căzut aeronava.

Avion prăbuşit Rusia. Un avion cu 71 de oameni la bord s-a prăbușit lângă Moscova, la scurt timp după decolare.

Avion prăbuşit Rusia. Avionul An-148, al companiei Saratov Airlines, a dispărut de pe radare, imediat ce a decolat de pe aeroportul Domodedovo din Moscova.

Avion prăbuşit Rusia. La bordul avionului se aflau 65 de pasageri și 6 membri ai echipajului.

Avion prăbuşit Rusia. Avionul se îndrepta spre orașul Orsk, s-a prăbușit lângă localitatea Argunovo. Potrivit unor surse, șansele de supravițuire ale pasagerilor sunt extrem de mici.

UPDATE: First footage reportedly from the crash site of the Saratov airlines plane with 65 passengers and six crew members on-board that crashed after takeoff from Moscow's Domodedovo Airport and is believed to have crashed in a field in Argunovo .(credit @discojournalist ) pic.twitter.com/5KOPUZfoXZ