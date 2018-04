Avionul lui Ioan Niculae este de vânzare

În primăvara lui 2015, Interagro a dat anunţ de vânzare al avionului pe care l-a cumpărat cu suma de 14 milioane de dolari.

După cum se vede, tranzacţia nu a reuşit, iar Banca Transilvania s-a văzut nevoită să execute silit compania de taxi aerian de lux prin Casa de Insolvenţă Transilvania, administrator special alături de ZRP Insolvency a Interagro, potrivit economica.net.

Aeronava marca Hawker, model 900 XP, numar de fabricatie HA-0182, tip mid-sized private jet. Dotat cu spatiu larg de cabina, capacitatea de zbor la mare altitudine, autonomie de zbor pe o raza de pana la 5463 km. Configuratia interioara este de 8 pasageri, un pilot, un copilot si un cabin crew. Dotarile aeronavei sunt specific serviciilor asigurate pentru segmental calatoriilor tip business.

Aeronava este inregistrata in Romania, dar a operat zboruri in intreaga Europa, avand o autonomie de zbor de 2850 mile nautice. In present aeronava se afla in Germania, la sediul Beechcraft Berlin Aviation Gmbh.