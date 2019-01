Imagini șocante cu avionul Boeing 707 prăbușit peste o casă

Un avion cargo Boeing 707, cu 16 persoane la bord, s-a prăbușit luni dimineața, în apropiere de Teheran, Iran, pe fondul unor condiții meteorologice nefavorabile.

Avionul care transporta marfă venea din orașul Bishkek, Kyrgyzstan și a lovit o clădire rezidențială în momentul impactului cu solul.

Un inginer de zbor din echipajul aeronavei a fost găsit în viaţă de salvatori, potrivit agețiilor de presă. El a spus că la bordul avionului se aflau 16 persoane.

Cauza accidentului ar fi o greşeală de pilotaj, din cauza căreia aparatul ar fi aterizat "prea scurt", ieşind de pe pistă şi ajungând în cartierul de case de lângă aeroportul Fath.

Primele imagini de la locul tragediei:

