Avion F16, prăbușit peste o clădire, în SUA: mai multe victime

Avion F16, prăbușit peste o clădire, în SUA

Un avion F-16, aflat intr-o misiune de antrenament, s-a prabusit peste un depozit, in California, in timp ce se apropia de baza.

Pilotul s-a catapultat inainte de prabusire si este in afara oricarui pericol.



Informatiile cu privire la raniti au fost diferite, imediat dupa accident. In timp ce unele publicatii din America anuntau ca nu exista raniti, unele transmiteau ca sunt cateva persoane care au suferit leziuni, dar fara a le pune viata in pericol, scrie ziare.com.







Timothy Holliday, un oficial, a clarficat lucrurile si a declarat ca cinci persoane au fost tratate pentru leziuni, doua dintre ele la spital si restul la fata locului.



Apoi, capitanul Fernando Herrera, un purtator de cuvant al unei unitati din Departamentul pentru Padure si Protectie impotriva Incendiilor din California, a declarat ca 12 persoane au suferit proceduri de decontaminare pentru posibilele materiale periculoase si au fost tratate la spital si pentru rani minore.