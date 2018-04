INCIDENT. Avion Blue Air Cluj-București, întors din zbor, așteptat de pompieri. ”Am fost îngroziți!”

Probleme pentru o cursă Blue Air Cluj Napoca-București

Un avion Blue Air care a decolat din Cluj Napoca spre București s-a întors pe aeroport, unde a fost așteptat de pompieri, din cauza unor posibile probleme la motor.

”Probleme pentru un #Boeing 737-300 #BlueAir (YR-BAP, varsta 27 de ani), zborul #0B3102 Cluj-Bucuresti. Conform discutiilor cu turnul de control, pilotii au raportat vibratii la motor dupa decolare.

Cei care au auzit avionul decoland spun ca se auzea ciudat, asemeni unui C-130 Hercules, nicidecum #B737.

Avionul a aterizat in siguranta duminică seară la Cluj Napoca”, a precizat publicația Aeronews pe pagina de Facebook.

"Imediat ce avionul s-a desprins de sol, am auzit o bubuitură puternică venind dinspre motorul stâng, iar avionul a început să trepideze foarte tare. Probabil că a intrat o pasăre în motor pentru că am observat scântei ieșind din el. Dar poate că norocul nostru a fost că la Cluj-Napoca plouă. Avionul era aproape plin și toți am fost îngroziți, mai ales că a survolat zona aproximativ 45 de minute până a aterizat pe aeroportul din Cluj-Napoca, probabil ca să mai consume din kerosen", a declarat pentru Profit.ro unul dintre pasageri.

În avion se aflau între 80 și 100 de persoane. Pe pistă, avionul a fost așteptat de mașini de pompieri.