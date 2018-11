Avertizare meteo în toată țara! Ninsori, lapoviță și frig

Vreme deosebit de rece, ninsori și intensificări ale vântului la munte, precipitații slabe mixte în zonele joase de relief, în intervalul 16 noiembrie, ora 05 – 18 noiembrie, ora 12.

În intervalul menționat vremea va deveni rece în toată țara, chiar deosebit de rece în estul și sud-estul teritoriului, unde și vântul va avea unele intensificări. Valorile termice vor fi negative în cursul nopților și al dimineților în majoritatea regiunilor.

În zonele montane va ninge și vor fi intensificări ale vântului îndeosebi pe creste, spulberând zăpada.

În regiunile estice, sudice și centrale se vor semnala precipitații slabe, dar sub formă de ninsoare sau lapoviță, mai ales în cursul zilei de vineri, 16 noiembrie și al nopții de vineri spre sâmbătă (16/17 noiembrie).





AVERTIZARE NOWCASTING COD GALBEN

Valabil de la : 15-11-2018 ora 10:00 până la : 15-11-2018 ora 16:00



In zona : Județul Argeş: zona de munte de peste cota 1800 m;

Județul Prahova: zona de munte de peste cota 1800 m;

Județul Dâmboviţa: zona de munte de peste cota 1800 m;



Se vor semnala : în zona montană înaltă, la altitudini de peste 1700...1800 m, intensificări ale vântului cu rafale de peste 50...70 km/h, spulberând ninsoarea și determinând scăderea semnificativă a vizibilității.

Valabil de la : 15-11-2018 ora 9:10 până la : 15-11-2018 ora 15:00



In zona : Județul Suceava: zona de munte de peste cota 1800 m;

Județul Neamţ: zona de munte de peste cota 1800 m;



Se vor semnala : vântul va prezenta intensificări care la rafală vor atinge 80...90 km/h

Fenomene asociate : zăpadă spulberată, care determină scăderea vizibilității.

Valabil de la : 15-11-2018 ora 10:00 până la : 15-11-2018 ora 12:00



In zona : Județul Hunedoara: Deva, Simeria, Ilia, Dobra, Șoimuș, Vețel, Rapoltu Mare, Hărău, Gurasada, Brănișca, Turdaș, Lăpugiu de Jos, Burjuc;

Județul Caraş-Severin: Oravița, Răcășdia, Ciclova Română;

Județul Timiş: Lugoj, Gavojdia, Boldur;



Se vor semnala : ceață care determină reducerea vizibilității local sub 200 m și izolat sub 50...100 m.