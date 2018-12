Avertizare meteo: Cod Portocaliu și Cod Galben de viscol! Zonele lovite

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, sâmbătă, mai multe avertizări COD PORTOCALIU și COD GALBEN de viscol și ninsori, în mai multe regiuni ale țării.

COD PORTOCALIU

Valabil de la : 22-12-2018 ora 11:30 până la : 22-12-2018 ora 17:00

In zona : Județul Suceava: zona de munte de peste cota 1800 m;

Se vor semnala : intensificari ale vantului, cu viteze ce vor atinge 100..120 km/h, viscolind ninsoarea sau spulberand zapada reducand vizibilitatea

Fenomene asociate : ninsoare

COD GALBEN

Valabil de la : 22-12-2018 ora 11:00 până la : 22-12-2018 ora 17:00

In zona : Județul Caraş-Severin: zona de munte de peste cota 1800 m;

Se vor semnala : intensificări ale vântului care vor atinge 80-90 km/h, visolind ninsoarea sau spulberând zăpada și reducând vizibilitatea orizontală

Fenomene asociate : ninsoare slabă

Valabil de la : 22-12-2018 ora 10:10 până la : 22-12-2018 ora 16:00

In zona : Județul Covasna: Ozun, Sita Buzăului, Ghelința, Brețcu, Turia, Boroșneu Mare, Dobârlău, Reci, Valea Mare, Estelnic, Comandău;

Se vor semnala : Intensificări ale vântului ce vor atinge la rafală 70...80 km/h și izolat 90...100 km/h

Fenomene asociate : va spulbera zăpada

Valabil de la : 22-12-2018 ora 12:10 până la : 22-12-2018 ora 18:00

In zona : Județul Prahova: zona de munte de peste cota 1800 m;

Județul Dâmboviţa: zona de munte de peste cota 1800 m;

Se vor semnala : intensificari ale vantului, cu viteze ce vor atinge 90..110 km/h

Vremea schimbă foaia: ALERTĂ de ninsori viscolite

Administrația Națională de Meteorologie a emis, vineri, o nouă informare meteo de vreme rea. Află, din materialul următor, cum va fi vremea în fiecare regiune a țării.

Potrivit ANM, în intervalul 22 decembrie, ora 05:00 – 23 decembrie, ora 18:00, se vor semnala precipitații mixte, depuneri de polei și intensificări ale vântului la munte, îndeosebi la altitudini sub 1500 m, dar și polei în zonele joase de relief din jumătatea de nord a țării.



În intervalul menționat, la munte la altitudini îndeosebi sub 1500 m vor fi precipitații mixte în general moderate cantitativ ce vor favoriza depunerile de polei, iar vântul va avea intensificări temporare cu rafale în general de 50…55 km/h.



În zonele joase de relief din jumătatea de nord a țării, temporar se vor semnala precipitații predominant sub formă de ploaie ce vor favoriza formarea poleiului.



În cursul nopții de duminică spre luni (23/24 decembrie) și pe parcursul zilei de luni (24 decembrie) vor fi precipitații în toate regiunile, mai însemnate cantitativ în zonele de munte, unde vor predomina ninsorile.



Totodată, ANM a emis și o atenționare meteo COD GALBEN de ninsori și viscol, valabilă în intervalul 22 decembrie, ora 05:00 – 23 decembrie, ora 18:00.



În zona montană a județelor Satu-Mare, Maramureș, Bistrița-Năsăud și Cluj, mai ales la altitudini de peste 1500 m, temporar va ninge, stratul de zăpadă nou depus va fi consistent, iar vântul va sufla tare, cu rafale de peste 80 km/h. Ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea va scădea semnificativ.