Avertizare meteo. COD GALBEN de furtuni şi grindină - HARTA cu cele mai afectate zone

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, cu puţin timp în urmă, mai multe atenţionări nowcasting cod galben de vreme rea, valabile pentru mai multe zone din ţară.

Valabil de la : 21-05-2018 ora 15:15 până la : 21-05-2018 ora 16:00



In zona : Județul Arad: Ineu, Chișineu-Criș, Șiria, Pâncota, Târnova, Șicula, Șimand, Bocsig, Buteni, Sintea Mare, Seleuș, Zărand, Tauț, Grăniceri, Socodor, Olari, Pilu, Șilindia;



Se vor semnala : frecvente descărcări electrice, averse de ploaie care vor cumula 20-25 l/mp, grindină de mici dimensiuni, intensificări de scurtă durată ale vântului



Valabil de la : 21-05-2018 ora 15:00 până la : 21-05-2018 ora 16:00



In zona : Județul Alba: : zona de munte de peste cota 1800 m;

Județul Alba: Câmpeni, Abrud, Bistra, Baia de Arieș, Roșia Montană, Lupșa, Vidra, Albac, Sohodol, Horea, Avram Iancu, Scărișoara, Gârda de Sus, Arieșeni, Vadu Moților, Poșaga, Ciuruleasa, Poiana Vadului, Ocoliș;



Se vor semnala : Frecvente descărcări electrice, averse de ploaie care vor cumula 20-25 l/mp, grindină de mici dimensiuni, intensificări de scurtă durată ale vântului



Valabil de la : 21-05-2018 ora 14:50 până la : 21-05-2018 ora 16:00



In zona : Județul Bihor: Oradea, Marghita, Săcueni, Aleșd, Valea lui Mihai, Ștei, Popești, Sânmartin, Tileagd, Tinca, Diosig, Oșorhei, Brusturi, Nojorid, Tăuteu, Ceica, Sălard, Aștileu, Holod, Balc, Biharia, Sântandrei, Chișlaz, Ineu, Lunca, Derna, Sârbi, Cociuba Mare, Rieni, Abram, Hidișelu de Sus, Vașcău, Sălacea, Lugașu de Jos, Borș, Țețchea, Tulca, Câmpani, Roșiori, Lăzăreni, Tarcea, Abrămuț, Cărpinet, Drăgești, Copăcel, Vârciorog, Cherechiu, Nucet, Husasău de Tinca, Cefa, Ciuhoi, Cetariu, Căpâlna, Sănnicolau Romăn, Buduslău, Mădăraș, Tămășeu, Criștioru de Jos, Săcădat, Paleu, Gepiu, Spinuș;

Județul Arad: Arad, Pecica, Lipova, Curtici, Vladimirescu, Sebiș, Macea, Gurahonț, Zimandu Nou, Zăbrani, Ghioroc, Hălmagiu, Șagu, Vârfurile, Buteni, Almaș, Fântânele, Bârzava, Livada, Felnac, Iratoșu, Covăsinț, Șofronea, Păuliș, Zădăreni, Hălmăgel, Dieci, Pleșcuța, Dezna, Brazii, Ususău, Moneasa, Frumușeni, Ignești, Șiștarovăț;



Se vor semnala : frecvente descărcări electrice, averse de ploaie care vor cumula 20-25 l/mp, grindină de mici dimensiuni, intensificări de scurtă durată ale vântului

Valabil de la : 21-05-2018 ora 15:45 până la : 21-05-2018 ora 16:45



In zona : Județul Cluj: Sânpaul, Bobâlna, Panticeu, Așchileu, Recea-Cristur;

Județul Sălaj: Jibou, Bălan, Surduc, Bobota, Hida, Creaca, Someș-Odorhei, Românași, Năpradea, Gârbou, Ileanda, Chieșd, Letca, Băbeni, Sânmihaiu Almașului, Cristolț, Șamșud, Șimișna, Dragu, Zalha, Zimbor, Coșeiu, Rus, Lozna;

Județul Satu Mare: Carei, Tășnad, Ardud, Supur, Moftin, Sanislău, Berveni, Bogdand, Beltiug, Hodod, Căpleni, Pișcolt, Acâș, Doba, Andrid, Căuaș, Santău, Cehal, Tiream, Foieni, Petrești, Pir, Terebești, Urziceni, Craidorolț, Ciumești, Săuca, Cămin, Săcășeni;



Se vor semnala : frecvente descărcări electrice, ploi cu caracter de aversă care local vor cumula 20...25 l/mp, grindină de dimensiuni mici

Fenomene asociate : intensificări de scurtă durată ale vântului