Avertizare meteo! Cod galben de ceață

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, joi dimineaţa, atenţionări cod galben de ceaţă pentru mai multe judeţe din ţară, vizibilitatea fiind redusă, pe alocuri, sub 50 de metri.

ANM a emis cod galben de ceaţă:

Valabil de la : 13-12-2018 ora 8:00 până la : 13-12-2018 ora 11:00



In zona : Județul Ialomiţa;

Județul Brăila: Brăila, Ianca, Însurăței, Viziru, Tufești, Chișcani, Ulmu, Movila Miresii, Dudești, Victoria, Traian, Stăncuța, Gropeni, Cireșu, Mircea Vodă, Bărăganul, Zăvoaia, Mărașu, Berteștii de Jos, Ciocile, Bordei Verde, Roșiori, Surdila-Găiseanca, Cazasu, Unirea, Tudor Vladimirescu, Surdila-Greci, Frecăței, Tichilești, Făurei;

Județul Buzău: Pogoanele, Smeeni, Padina, Glodeanu-Siliștea, Glodeanu Sărat, Rușețu, Luciu, Brădeanu, C.a. Rosetti, Movila Banului, Scutelnici, Amaru, Mihăilești, Cilibia, Largu, Florica;

Județul Călăraşi: Borcea, Dragalina, Dor Mărunt, Lehliu Gară, Perișoru, Ileana, Lupșanu, Sărulești, Ștefan cel Mare, Dragoș Vodă, Lehliu, Tămădău Mare, Vâlcelele, Nicolae Bălcescu;



Se vor semnala : ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

Observatii : izolat conditii de polei.

Valabil de la : 13-12-2018 ora 8:00 până la : 13-12-2018 ora 11:00



In zona : Județul Olt: Slatina, Balș, Scornicești, Piatra-Olt, Potcoava, Iancu Jianu, Curtișoara, Găneasa, Valea Mare, Colonești, Strejești, Pleșoiu, Verguleasa, Brâncoveni, Bobicești, Schitu, Pârșcoveni, Morunglav, Cârlogani, Vitomirești, Vulpeni, Vulturești, Teslui, Brebeni, Cungrea, Bârza, Spineni, Slătioara, Icoana, Poboru, Perieți, Bărăști, Voineasa, Găvănești, Călui, Dobroteasa, Priseaca, Bălteni, Oboga, Făgețelu, Milcov, Leleasca, Optași-Măgura, Dobrețu, Tătulești, Oporelu, Sâmburești, Topana, Baldovinești;

Județul Vâlcea: zona joasă;

Județul Gorj: zona joasă;



Se vor semnala : ceaţă care determină scăderea vizibilităţii local sub 200 m şi izolat sub 50 m

Fenomene asociate : depuneri îngheţate.

Valabil de la : 13-12-2018 ora 7:30 până la : 13-12-2018 ora 9:00



In zona : Județul Arad: Arad, Pecica, Vladimirescu, Vinga, Secusigiu, Zăbrani, Șagu, Semlac, Fântânele, Livada, Felnac, Păuliș, Zădăreni, Peregu Mare, Frumușeni;

Județul Timiş: Recaș, Variaș, Giarmata, Ghiroda, Sânandrei, Satchinez, Orțișoara, Topolovățu Mare, Pișchia, Dumbrăvița, Mașloc, Remetea Mare, Fibiș, Bogda;



Se vor semnala : ceață care reduce vizibilitatea local sub 200 m și izolat sub 50 m.