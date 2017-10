Avertizare cod galben de vreme rea

Meteorologii au emis o avertizare cod galben de ceață pentru mai multe regiuni din țară.

*Valabil de la : 18-10-2017 ora 10:00 până la : 18-10-2017 ora 12:00



In zona : Județul Iaşi;

Județul Neamț: Roman, Bahna, Boghicea, Botești, Bozieni, Cordun, Doljești, Dulcești, Făurei, Gâdinți, Gherăești, Horia, Icușești, Ion Creangă, Moldoveni, Oniceni, Pâncești, Ruginoasa, Săbăoani, Sagna, Secuieni, Stănița, Tămășeni, Trifești, Valea Ursului, Văleni, Bira, Poienari;

Județul Bacău: Zona joasa;

Județul Vaslui;

Județul Botoşani;



Se vor semnala : Ceata care determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 m, izolat sub 50 m

Observatii : Local in zonele joase de relief, inclusiv drumurile nationale si europene.

*Valabil de la : 18-10-2017 ora 9:00 până la : 18-10-2017 ora 11:30



In zona : Județul Harghita: Băile Tușnad, Gheorgheni, Miercurea Ciuc, Toplița, Cârța, Ciceu, Ciucsângeorgiu, Ciumani, Cozmeni, Dănești, Ditrău, Frumoasa, Gălăuțaș, Joseni, Lăzarea, Leliceni, Mădăraș, Mihăileni, Păuleni-Ciuc, Racu, Remetea, Sâncrăieni, Sândominic, Sânmartin, Sânsimion, Sântimbru, Sărmaș, Siculeni, Subcetate, Suseni, Tomești, Tușnad, Voșlăbeni;

Județul Covasna: Sfântu Gheorghe, Baraolt, Covasna, Întorsura Buzăului, Târgu Secuiesc, Arcuș, Barcani, Bățani, Bixad, Bodoc, Boroșneu Mare, Brăduț, Brateș, Brețcu, Catalina, Cernat, Dalnic, Dobârlău, Ghidfalău, Ilieni, Lemnia, Malnaș, Mereni, Micfalău, Moacșa, Ojdula, Ozun, Poian, Reci, Sânzieni, Turia, Valea Crișului, Valea Mare, Vârghiș, Zăbala, Zagon;



Se vor semnala : ceață care determină scăderea vizibilității local sub 200 m și izolat sub 50 m

*Valabil de la : 18-10-2017 ora 8:00 până la : 18-10-2017 ora 12:00



In zona : Județul Cluj: Dej, Gherla, Apahida, Bonțida, Cășeiu, Câțcău, Cuzdrioara, Dăbâca, Iclod, Jucu, Mica, Mintiu Gherlii, Vad;

Județul Sălaj: Cehu Silvaniei, Jibou, Băbeni, Benesat, Creaca, Gâlgău, Ileanda, Letca, Lozna, Năpradea, Poiana Blenchii, Rus, Someș-Odorhei, Surduc;

Județul Bistrița-Năsăud: Beclean, Braniștea, Chiuza, Ciceu - Mihăiești, Nimigea, Petru Rareș, Șieu-Măgheruș, Șieu-Odorhei, Șintereag, Uriu;



Se vor semnala : ceaţă care determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 m, izolat sub 50 m.

* Valabil de la : 18-10-2017 ora 8:00 până la : 18-10-2017 ora 10:00



In zona : Județul Iaşi;

Județul Bacău: Zona joasa;

Județul Vaslui;

Județul Botoşani;



Se vor semnala : Ceata care determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 m, izolat sub 50 m

Observatii : Local in zonele joase de relief, inclusiv drumurile nationale si europene.

* Valabil de la : 18-10-2017 ora 7:40 până la : 18-10-2017 ora 10:00



In zona : Județul Caraș-Severin: Moldova Nouă, Berzasca, Cărbunari, Coronini, Dalboșeț, Gârnic, Pojejena, Sichevița, Șopotu Nou;



Se vor semnala : ceață care determină reducerea vizibilității local sub 200 m și izolat sub 50 m.