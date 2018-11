Avertizare cod galben de vreme rea! Zăpadă spulberată și ceață

Meteorologii au emis o avertizare cod galben de vreme în țară. În unele zone, vorbim despre zăpadă viscolită.

AVERTIZARE COD GALBEN

Valabil de la : 15-11-2018 ora 10:00 până la : 15-11-2018 ora 16:00



In zona : Județul Argeş: zona de munte de peste cota 1800 m;

Județul Prahova: zona de munte de peste cota 1800 m;

Județul Dâmboviţa: zona de munte de peste cota 1800 m;



Se vor semnala : în zona montană înaltă, la altitudini de peste 1700...1800 m, intensificări ale vântului cu rafale de peste 50...70 km/h, spulberând ninsoarea și determinând scăderea semnificativă a vizibilității.

Valabil de la : 15-11-2018 ora 9:10 până la : 15-11-2018 ora 15:00



In zona : Județul Suceava: zona de munte de peste cota 1800 m;

Județul Neamţ: zona de munte de peste cota 1800 m;



Se vor semnala : vântul va prezenta intensificări care la rafală vor atinge 80...90 km/h

Fenomene asociate : zăpadă spulberată, care determină scăderea vizibilității.

Valabil de la : 15-11-2018 ora 10:00 până la : 15-11-2018 ora 12:00



In zona : Județul Hunedoara: Deva, Simeria, Ilia, Dobra, Șoimuș, Vețel, Rapoltu Mare, Hărău, Gurasada, Brănișca, Turdaș, Lăpugiu de Jos, Burjuc;

Județul Caraş-Severin: Oravița, Răcășdia, Ciclova Română;

Județul Timiş: Lugoj, Gavojdia, Boldur;



Se vor semnala : ceață care determină reducerea vizibilității local sub 200 m și izolat sub 50...100 m.