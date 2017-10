Avertizare cod galben de vreme rea. Se întâmplă în mai multe județe din țară

Meteorologii au emis o avertizare cod galben de vreme rea, valabilă în orele următoare. Detalii mai jos!

Valabil de la : 19-10-2017 ora 9:15 până la : 19-10-2017 ora 11:00



In zona : Județul Constanța: Eforie, Mangalia, Costinești, Limanu, Tuzla;



Se vor semnala : ceață care determină scăderea vizibilității local sub 200 m și izolat sub 50 m.

Valabil de la : 19-10-2017 ora 8:35 până la : 19-10-2017 ora 11:00



In zona : Județul Vrancea: Zona joasa;

Județul Bacău: Zona joasa;

Județul Vaslui;



Se vor semnala : Ceata care determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 m, izolat sub 50 m

Observatii : Local in zonele joase de relief, inclusiv drumurile nationale si europene.

Valabil de la : 19-10-2017 ora 8:10 până la : 19-10-2017 ora 10:00



In zona : Județul Alba: Aiud, Ocna Mureș, Teiuș, Ciugud, Lunca Mureșului, Mihalț, Mirăslău, Noșlac, Rădești, Sântimbru, Șibot, Unirea, Vințu de Jos;

Județul Mureș: Târgu Mureș, Iernut, Luduș, Reghin, Ungheni, Bogata, Cristești, Cuci, Ernei, Glodeni, Gornești, Gurghiu, Ogra, Petelea, Sâncraiu de Mureș, Sânpaul, Sântana de Mureș, Solovăstru;



Se vor semnala : ceață care determină scăderea vizibilității local sub 200 m și izolat sub 50 m.

Valabil de la : 19-10-2017 ora 7:30 până la : 19-10-2017 ora 11:00



In zona : Județul Cluj: Dej, Gherla, Aluniș, Apahida, Bonțida, Borșa, Cășeiu, Câțcău, Cojocna, Cuzdrioara, Dăbâca, Iclod, Jichișu de Jos, Jucu, Mica, Mintiu Gherlii, Vad;

Județul Sălaj: Jibou, Băbeni, Cristolț, Gâlgău, Ileanda, Letca, Lozna, Poiana Blenchii, Rus, Șimișna, Surduc;

Județul Bistrița-Năsăud: Braniștea, Ciceu-Giurgești, Ciceu - Mihăiești, Petru Rareș, Uriu;



Se vor semnala : ceaţă care determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 m, izolat sub 50 m.

Valabil de la : 19-10-2017 ora 7:30 până la : 19-10-2017 ora 10:00



In zona : Județul Brașov: Ghimbav, Apața, Bod, Feldioara, Hălchiu, Măieruș, Ormeniș, Sânpetru;

Județul Covasna: Sfântu Gheorghe, Întorsura Buzăului, Aita Mare, Barcani, Belin, Ghidfalău, Hăghig, Sita Buzăului, Vâlcele;



Se vor semnala : ceață care determină scăderea vizibilității local sub 200 m și izolat sub 50 m.