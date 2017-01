Meteorologii au emis o avertizare cod galben de ceaţă şi polei pentru judeţele Covasna, Braşov şi Timiş.

COD GALBEN Valabil de la : 01-01-2017 ora 8:00 până la : 01-01-2017 ora 11:00



In zona : JUD. COVASNA: Târgu Secuiesc, Brateș, Brețcu, Catalina, Cernat, Lemnia, Ojdula, Poian, Sânzieni, Zăbala;



Se vor semnala : ceață în zonele joase ce determină scăderea vizibilității local sub 200 m, izolat sub 50 m

Fenomene asociate : pe arii restrânse, condiții de polei,

Valabil de la : 01-01-2017 ora 7:15 până la : 01-01-2017 ora 10:00



In zona : JUD. TIMIS: Sânnicolau Mare, Beba Veche, Cenad, Comloșu Mare, Dudeștii Vechi, Gottlob, Lenauheim, Lovrin, Periam, Pesac, Șandra, Sânpetru Mare, Saravale, Teremia Mare, Tomnatic, Valcani, Variaș;



Se vor semnala : ceață care duce la scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 100 m.

Fenomene asociate : -

Observatii : zona loc. Sânnicolau Mare, cât și DN6 spre loc. de frontieră Cenad.

Valabil de la : 01-01-2017 ora 7:15 până la : 01-01-2017 ora 11:00



In zona : JUD. BRASOV: Brașov, Codlea, Ghimbav, Râșnov, Săcele, Zărnești, Bod, Bran, Budila, Cristian, Dumbrăvița, Feldioara, Hălchiu, Hărman, Moieciu, Prejmer, Sânpetru, Tărlungeni;



Se vor semnala : ceață în zonele joase ce determină scăderea vizibilității local sub 200 m, izolat sub 50 m

Fenomene asociate : pe arii restrânse, condiții de polei