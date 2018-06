Avertismentul unui medic pediatru: nu face aceste 3 greșeli, când copilul tău are febră

Din păcate, aproape toţi părinţii greşesc atunci când copilul face febră, din dorinţa de a-l proteja pe cel mic cât mai mult. Iată averstismentul unui medic pediatru, ce trebuie evitat atunci când copilul face febră şi ce ar trebui făcut ca episodul febril să fie depăşit cât mai repede şi fără probleme.

Chiar și când este vorba despre o febră ridicată, medicii spun că ea nu este neapărat indiciul unei afecțiuni grave, ci mai degrabă un simptom ce arată capacitatea corpului de a se apăra. Mai ales dacă al tău copil are o infecție virală sau bacteriană, febra nu este decât o dovadă a faptului că organismul său încearcă să o învingă.

Iată ce ne sfătuiesc medicii pediatri să facem sau să NU facem atunci când copilul face febră:

- Să apelezi la medicamente antitermice inclusiv în situația în care febra copilului este sub 38, 5 grade

De teamă ca al nostru copil să nu se simtă și mai rău, putem fi tentate să ne grăbim să-i administrăm antitermice de îndată ce am constatat că are febră. Acest demers este însă o greșeală din două motive: pe de o parte, aceste medicamente pot masca existența unei afecțiuni grave, ce necesită consultarea unui specialist. Pe de altă parte, ele pot diminua capacitatea corpului de a lupta cu mijloace proprii pentru contracararea febrei sau pot avea tot felul de reacții adverse.

- Te apuci să împachetezi corpul copilului în apă rece

În condițiile în care febra copilului poate fi determinată și de o răceală puternică sau de o pneumonie, să pui apă rece direct pe corpul încălzit de febră este o mare greșeală, întrucât se va agrava boala respectivă.

De asemenea, trebuie să știi că nu apa în sine este cea care va diminua temperatura corpului. Fenomenul de evaporare al apei, ce vine în contact cu corpul cald, va fi cel ce va determina o răcire a pielii. De aceea, nu este indicat să acoperi tot trupul copilului cu prosoape foarte ude, cu apă rece, întrucât procesul de evaporare va fi îngreunat.

Mai bine va fi să înmoi un cearceaf, cârpe, un burete sau prosoape în apă călduță și să le deplasezi încet pe suprafața corpului, insistând la mâini, picioare și în zona axilelor. Vei vedea că febra copilului va începe să se reducă treptat.

Explicația este următoarea: apa puțin mai rece decât temperatura corpului va facilita diminuarea febrei.





Specialiștii ne avertizează asupra următorului aspect: să ne învelim copilul din cap până în picioare cu ceva gros când are febră nu este întotdeauna cea mai bună soluție. Pentru a-i veni în ajutor și a-i scădea febra, mult mai bine va fi să-l îmbrăcăm în haine nu prea groase, care să fie mai lejere și să-i permită aerului să circule pe piele. Putem să-i lăsăm copilului posibilitatea să se învelească, de exemplu, cu o pătură subțire dacă are frisoane. În ceea ce privește mediul din camera în care stă copilul ce are febră, va fi greșit să ținem mereu ușa închisă pentru a ne asigura că acestuia nu îi este frig. Din contră, ușa va trebui ținută deschisă ca să-i permitem aerului să circule. Acest lucru va încuraja și corpul copilului pentru a-și putea regla temperatura. În același timp, va fi o bună soluție, pentru o atmosferă adecvată în camera copilului, să folosim un ventilator. Acesta nu va trebui să aibă o viteză prea mare și nici nu va fi îndreptat spre copil. Important este să se asigure deplasarea aerului și o ușoară senzație de răcoare.

- Îți înfofolești copilul sau nu permiți aerului să circule așa cum trebuie în încăperea în care se află acesta