Avertismentul teribil al medicilor. Ce trebuie să știi înainte să mănânci castraveți murați

Persoanele sanatoase pot consuma frecvent astfel de produse, mai ales daca sunt preparate cu mai putina sare. In ciuda efectelor benefice, ele sunt interzise celor cu afectiuni renale severe sau celor cu hipertensiune.

Castravetii murati au putine calorii, au o incarcatura glicemica mica si contin caroten, acid folic si calciu. Persoanele care sufera de hipertensiune arteriala trebuie sa-i consume in cantitati mici si sa-i spele de sare inainte de masa.



"In procesul natural de fermentatie nu doar ca se produc vitamine, ci se biodisponibilizeaza mineralele si fibrele alimentare din castraveti. Vitaminele naturale existente in castraveti nu sunt distruse, deoarece produsul nu este tratat termic", potrivit doctormenci.ro.



Castravetii in saramura se pastreaza intr-un loc intunecos si uscat, la temperaturi de 10-15 grade, pentru a se declansa procesul natural de fermentatie acido-lactica. Castravetii murati pot fi consumati ca atare, intre mese, sau ca garnitura la mancarurile din carne ori legume, precum fasole, mazare, naut, linte, soia.



Muraturile asortate din conopida, varza alba si rosie, gogonele, castraveti, ardei iuti, morcovi si usturoi se recomanda persoanelor sanatoase, alaturi de diverse feluri de mancare din carne, deoarece usureaza digestia.