Avertismentul specialiştilor: "Planeta va fi condamnată curând la un ciclu ireversibil de încălzire"

Angajamentele statelor pentru a combate schimbările climatice nu sunt la înălţimea obiectivelor, a regretat joi Organizaţia Meteorologică Mondială (OMM), avertizând că planeta va fi condamnată curând la un ciclu ireversibil de încălzire, relatează AFP.

"Nivelul de ambiţie este prea scăzut", a deplâns Petteri Taalas, şeful acestei agenţii din subordinea ONU cu sediu la Geneva, mărturisind jurnaliştilor că omenirea se îndreaptă în acest secol spre creşteri de temperatură de trei sau patru ori mai ridicate decât obiectivul fixat în Acordul de la Paris privind schimbările climatice din 2015.



Omenirea continuă să emane în atmosferă prea mult gaze cu efect de seră pentru a limita la 2 grade C creşterea medie a

temperaturii globale faţă de perioada preindustrială, obiectivul ţintă al Acordului de la Paris.



Terra s-a încălzit deja mai mult cu 1 grad C aproximativ, iar în acest ritm creşterea va atinge +3,2 grade C în 2100.



"Ştim că dacă vrem să atingem acest obiectiv, gradul de ambiţie trebuie să fie mai ridicat", a subliniat Petteri Taalas. "La nivel mondial, nu am fost capabili să urmăm o cale care să permită atingerea" acestor obiective, a adăugat expertul.



"Ne îndreptăm mai degrabă spre o creştere de 3 sau 5 grade (...) până la sfârşitul secolului", a avertizat Petteri Taalas.



În prezent, 85% din energia mondială este produsă de energiile fosile şi doar 15% de centralele nucleare, de hidrocentrale sau de energii regenerabile. "Pentru a avea un impact asupra climei, ar trebui să inversăm aceste cifre", a încheiat el.

