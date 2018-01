Avertismentul ONU despre ultimii TREI ANI: "Sunt cei mai calzi din istorie"

Ultimii trei ani sunt cei mai calzi inregistrati vreodata si ritmul incalzirii globale constatat in aceasta perioada este "exceptional", a avertizat joi ONU, potrivit AFP.

"Este de acum confirmat ca anii 2015, 2016 si 2017, care se inscriu clar in tendinta de incalzire pe termen lung provocata de cresterea concentratiilor atmosferice de gaze cu efect de sera, sunt cei mai calzi inregistrati vreodata", a anuntat Organizatia Meteorologica Mondiala (OMM), o agentie specializata a ONU.

Sub efectul unui puternic Nino (fenomen cunoscut pentru majorarea mediei mondiale a temperaturilor care apare la fiecare trei - sapte ani), 2016 se afla in fruntea listei, cu 1,2 grade mai mult decat in epoca preindustriala (ONU foloseste perioada 1880-1900 ca referinta pentru conditiile care tin de epoca preindustriala), in conditiile in care 2017 obtine recordul de cel mai cald constatat in lipsa Nino.

ONM arata ca temperatura medie la suprafata globului in 2015 o depasea cu 1,1 grade pe cea din epoca preindustriala.

"17 dintre cei mai calzi 18 ani apartin secolului XXI si ritmul incalzirii constatat in acesti ultimi trei ani este exceptional. Ultimul a fost deosebit de marcant in Arctica, ceea ce va avea urmari durabile si de mare amploare la nivelul marilor si al regimurilor meteorologice in alte regiuni ale lumii", a afirmat secretarul general al OMM, finlandezul Petteri Taalas.

sursa