Avertismentul medicilor: Această boală nu doare, dar te ucide în mai puţin de un an!

Melanomul, cea mai agresivă formă de cancer, îşi are originea în celulele producătoare de pigment denumite melanocite. Sub acţiunea razelor ultraviolete, celulele acestea devin anormale, cresc necontrolat şi invadează în mod agresiv ţesuturile din jur. Dintre cancerele de piele, melanomul este cel mai agresiv: 75% dintre persoanele diagnosticate cu melanom metastatic (în stadiu avansat) îşi pierd viaţa în primul an. Conform Skin Cancer Foundation, în 2015 a fost estimat un număr de 9.940 de persoane decedate ca urmare a diagnosticării cu această formă de cancer.