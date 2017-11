Avertismentul lui Mugur Isărescu, după revoluţia fiscală: "Vin scumpirile. Inflaţia urcă la 2,7%"

Ne aşteaptă o avalanșă de scumpiri. “Prețurile vor crește mai repede decat anticipasem”, a declarat astăzi guvernatorul BNR, Mugur Isărescu. Inflatia urcă, la finalul anului, la 2,7%. Şi nu se va opri din ascensiune nici la începtul anului viitor. Atunci se va apropia galopant de 4%. Acestea sunt efectele reducerii fiscalităţii şi a creşterilor accizelor la carburanţi.

BNR a revizuit în creștere la 2,7% prognoza de inflație pentru finalul acestui an, a menținut la 3,2% prognoza pentru anul viitor, iar pentru finalul celui de-al treilea semestru din 2019 se așteaptă la o rată a inflației de 3,1%.

În ceea ce privește potențiale cauze de abatere a inflației de la traiectoria proiectată, BNR menționează la riscuri în creștere numai politica fiscală și cea a veniturilor, respectiv conduita politicii fiscale și a celei a veniturilor, în contextul incertitudinilor privind configurația viitoare a bugetului. Potrivit prezentării guvernatorului BNR, sunt îndeosebi preocupante impactul măsurilor incluse în Programul de guvernare care urmează a fi legiferate și măsurile fiscale corective care vor fi adoptate pentru încadrarea deficitului bugetar în țintele propuse.

"Mesajul nostru nu este unul de amplificare a inflației, deci lucrurile pot să fie ținute sub control dar trebuie schimbată pedala pe care apăsăm în perioada următoare. Recunoaștem că nu este ușor. Și noi oricum am început să apăsăm pe pedala cealaltă. Dar nu este suficient. Politica monetară nu poate să contrabalanseze orice fel de prociclicitate și mai ales nu se poate ajunge la un mix optim. Aici este chestiunea. Deci nu orice combinație între politică monetară, politică fiscală, politică salarială este optimă. Mediul extern încă ne ajută, cum am spus și la riscuri, avem politică fiscală și a veniturilor prociclică, prețurile materiilor prime împing în sus inflația, la materiile prime pe piețele internaționale deocamdată cum vedem noi lucrurile situația este echilibrată, iar prețurile administrate au fost deja incluse în prognoza noastră. Deci și aici avem un echilibru", a afirmat Isărescu.