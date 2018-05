Avertisment teribil de la METEO: temperaturi extreme, în această vară: "2018 va intra în istorie!"

Prognoza meteo. Meteorologii trag un semnal de alarma, dupa ce, in toata tara, au fost inregistrate temperaturi peste medie.

Prognoza meteo. A fost cea mai calduroasa luna aprilie de cand se fac masuratori si, mai important, nu am mai avut ploi semnificative de trei saptamani. Urmeaza o vara extrem de secetoasa.



Media normala de precipitatii pentru aceasta perioada ar trebui sa fie de 51 de litri pe metrul patrat. Luna trecuta, am avut doar 18.



Rezultatul este ingrijorator, pamantul uscat, aproape ca in desert. Aceasta este si avertizarea meteorologilor. Avem deficit de umiditate si inceput de seceta.



Cele mai afectate zone sunt Dobrogea, Muntenia, Moldova si Transilvania, unde cantitatea de precipitatii in aprilie a fost de doar 13% din normal.



Mult peste medie sunt doar temperaturile inregistrate in aer. La nivelul intregii tari, avem cu aproape cinci grade Celsius mai mult decat normal, in timp ce in Maramures si Transilvania, abaterea este de 6 grade Celsius, scrie bzi.ro.



Si luna mai a debutat cu temperaturi de vara, iar specialistii din intreaga lume spun ca 2018 va fi intra in istorie ca unul dintre cei mai caldurosi ani.