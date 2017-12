Avertisment pentru Radu Mazăre. Madagascar, lovit de epidemie de ciumă: 202 decese

Madagascar, tara unde Radu Mazare a cerut azil politic, a fost lovita anul acesta de o epidemie de ciuma cu 2.348 de cazuri si 202 decese, in perioada 1 august - 22 noiembrie, potrivit datelor prezentate de Organizatia Mondiala a Sanatatii. Epidemiile de ciuma sunt frecvente in Madagascar, scrie hotnews.ro

Dintre acestea, 1.791 de cazuri au fost de ciuma pneumonica, 341 de ciuma bubonica si 215 cazuri de tip nespecificat. De asemenea, 81 de lucratori din domeniul sanatatii au suferit de boli compatibile cu ciuma, fara a se inregistra vreun deces printre acestia.

Ciuma a aparut pentru prima data in 1330, in Asia Centrala. Dupa ce a facut ravagii in China, boala a fost raspandita si pe teritoriul Europei, prin vasele care debarcau in portul sicilian Messina. Astfel, un intreg continent a fost devastat de ciuma, intr-o vreme cand inca nu exista un leac. De teama si din cauza faptului ca medicina nu era atat de avansata, majoritatea credea ca boala este un semn divin si ca marcheaza sfarsitul lumii. Boala, care era transmisa prin intermediul sobolanilor, a disparut in secolul XVII, insa a reaparut in India, in secolul XIX, facand peste 6 milioane de victime.