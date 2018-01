Avertisment fără precedent din partea BNR. Ce spune Mugur Isărescu despre cursul valutar în 2018

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, anunţă o fluctuaţie a cursului de 5-6%, fiind pentru prima oară când guvernatorul oferă o astfel de marjă, chiar dacă nu a dat un interval de valori în care va fluctua.

BNR a decis astăzi, la prima şedinţă de politică monetară din acest an, să majoreze dobânda-cheie de la 1,75% pe an, până la 2% pe an, dobândă-cheie care era neschimbată din primăvara lui 2015.

După ședința de politică monetară, Mugur Isărescu a făcut o serie de declarații. Despre evoluția cursului valutar, șeful BNR a spus:

„În ultimii ani, cursul s-a plimbat în jur de 5%, adică de la 4,40 la 4,65 lei. E greu de spus că am avut mari deprecieri în patru ani. Dacă am lua ca bază de calcul 4,5 lei, cât a fost anul trecut, atunci mişcarea este sub 3%. Asta înseamnă să ai un curs flexibil. Noi nu avem curs bătut în cuie. Ţintim inflaţia în condiţiile în care cursul are un rol major în asigurarea anumitor echilibre şi efectuarea anumitor corecţii. Mişcările de curs pot ajuta să se facă corecţii în timp şi ne pot arăta care este nivelul, pentru a evita corecţii de amploare", a explicat Isărescu citat de ZF.ro.