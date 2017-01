Averile miniştrilor din Guvernul Grindeanu. Cine este cel mai bogat

Guvernul Grindeanu, mai înstărit decât cel tehnocrat?

Are trei case, două terenuri și peste o sută de mii de euro în conturi. Spune că și-a câștigat banii din activitatea universitară, dar și din salariul de senator. Se numește Șerban Valeca și, de curând, a devenit ministru al Cercetării.

Informațiile apar în declarația sa de avere, act pe care l-au depus doar patru dintre cei 27 de membri ai Guvernului. Alții nu se laudă cu niciun ban în conturi, dar au acordat împrumuturi Partidului Social Democrat.

Şerban Valeca stă cel mai bine la capitolul finanţe, dacă ne uităm în declaraţia de avere. Pe lângă cele trei case şi două terenuri pe care le are, ministrul Cercetării are în conturi peste 110.000 de euro şi bunuri de valoare de peste 14.000 de euro.

Daca ne uitam la ministrul muncii, Lia Olguta Vasilescu, atunci observam un paradox. Desi are in conturi peste 38.000 de euro, are bijuterii de peste 10.000 euro, aceasta sustine ca nu are nicio proprietate.

Ministrul de Externe, Teodor Meleşcanu, are o colecţie de ceasuri de peste 10.000 de euro. Asta pe lângă cele două terenuri, o casă şi un apartament. Proprietăţile le are însă împreună cu soţia sa.

Ministrul justitiei, Florin Iordache, este probabil cel mai modest, daca ne uitam in declaratia de avere, asta pentru ca nu are decat are o casa, un teren, sustine ca nu are bani in conturi, insa interesant este ca a imprumutat totusi partidul social democrat cu suma de 13.000 de euro.

Doar patru dintre cei 27 de membri ai Guvernului şi-au depus până acum declaraţiile de avere. Miniştrii mai pot completa acest act până pe 3 februarie.