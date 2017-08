Aventura lui Avram Iancu pe Dunăre, mai aproape de final. Înotătorul intră în România

Avram Iancu, bibliotecarul din Petroşani care şi-a propus să străbată înot Dunărea de la izvoare până la vărsarea în Marea Neagră ajunsese joi la 80 de km de granița cu România.

"In sfarsit am ajuns la Belgrad, ultima capitala dunareana. Am trecut si de confluenta raului Sava cu Dunarea. Apa acestui rau este mult mai calda decat cea a Dunarii. Am avut surpriza placuta ca domna Mihaela Osorio, insarcinat cu afaceri a.i. pe langa Ambasada Romaniei la Belgrad, sa ma insoteasca inot 3 km. Felicitari pentru calitatile evidente de inotator.

Multumesc presei din Serbia care a aratat un interes deosebit pentru efortul meu. Multumesc tuturor colaboratorilor.

La finalul unei zile epuizante din cauza valurilor ridicate de vantul din fata, am parcurs 29 de km. facand ultimii 2 km pe intuneric. Mai am 83 de km pana la Bazias. Traiasca Romania!", a scris Avram Iancu pe Facebook, joi.

Bibliotecarul a plecat înot pe Dunăre pe 20 iunie, din Munţii Pădurea Neagră, într-o călătorie în care şi-a propus să parcurgă 2.860 de kilometri de la izvoarele Dunării până la vărsarea fluviului în Marea Neagră, fără costum de protecție, notează Agerpres.

Alături de Iancu se află caiaciştii Valerică Rîmbu, din Galaţi, şi Ulise Galu, din Braşov, doi sportivi experimentaţi care au plutit cu caiacul pe Dunăre peste 2.500 de kilometri.

Avram Iancu şi-a propus să străbată cei 2.860 de kilometri ai cursului Dunării înotând câte 50 de kilometri pe zi, sosirea în Portul Sulina fiind programată în jurul datei de 20 august. În acest timp, el va străbate zece ţări şi patru capitale europene.

Potrivit acestuia, ideea de a înota pe tot cursul Dunării i-a venit după ce a recitit romanul "Pilotul de pe Dunăre" al lui Jules Verne, în care scriitorul prezintă povestea lui Ilia Bruş, un bărbat care a câştigat concursul de pescuit al Ligii Dunărene şi a anunţat că va străbate tot fluviul cu o barcă, de la izvoare până la vărsarea în mare, trăind numai din peştele prins pe durata călătoriei.