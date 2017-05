Copilul avea un SECRET pe care se temea să-l divulge. Tratamentul INUMAN i-a scandalizat pe părinți

Când Porche Gaddy a început să observe că fiul ei în vârstă de 6 ani se comporta ciudat, nu i-a trecut prin minte la ce traumă de neimaginat era supus micuțul chiar din partea cadrelor didactice de la școala la care învăța.

Deși fusese înscris la școala particulară Lillian Weber School of the Arts din New York, din octombrie, băiețelul și-a schimbat comportamentul abia la începutul anului. Acesta aducea mereu vorba despre un „secret” despre care îi este prea teamă să vorbească și se închidea în dulap, pe întuneric, parcă pentru a se obișnui cu mediul.

Porche Gaddy (29) și alți părinți care își duceau copiii la aceeași școală au rămas înmărmuriți când au aflat de ce erau în stare educatoarele care îngrijeau de elevi în programul de internat al școlii.

Din ce în ce mai mulți copii insistau să nu fie lăsați să mergă la orele de afterschool deoarece se tem să nu fie și ei „duși la ascunzătoare”, așa cum erau amenințați frecvent de cei care ar fi trebuit să le poarte de grijă.

Băiețelul, care a trebuit să suporte abuzurile fizice și psihologice ale cadrelor didactice, era închis zilnic într-o adevărată cameră de tortură întunecată, cu dimensiunile de 65 / 35 cm și ținut acolo ore întregi pe motiv că este un „prefăcut”. De asemenea, a fost amenințat să nu spună nimănui ce se întâmplă, pentru că va suporta consecințele.

Când lucrurile au ieșit la iveală, autoritățile au închis școala și au demarat o anchetă, în urma căreia s-a descoperit că instituția funcționa fără autorizație.

Mama băiețelului, singurul supus la asemenea supliciu din tot colectivul de elevi, a declarat pentru New York Post că este traumatizat și a dezvoltat o fobie de întuneric și se teme să mai doarmă singur, ceea ce nu se întâmpla înainte, și că devine tăcut și se autoizolează dacă se deschide subiectul.