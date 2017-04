Avea doar 6 ani când a murit. După 3 zile, mama a găsit ASTA în sertarul cu ciorapi. S-a prăbuşit!

Nimic nu le dădea de bănuit acestor părinţi că fetiţa lor, Elena, a fost în stare de una ca asta! Avea doar 6 ani când a murit...

La 5 ani, medicii i-au pus micuţei Elena Desserich cel mai crunt diagnostic: cancer cerebral. I-au mai dat de trăit 135 de zile, cel mult! Părinţii au fost devastaţi, au simţit cum se prăbuşesc, dar, cu o putere ireală, au reuşit să se mobilizeze pentru a se asigura că zilele fetiţei vor fi magice!

Simţind durerea părinţilor, copila a făcut, la rândul său, eforturi supraomeneşti pentru a le face viaţa mai uşoară. În ciuda vârstei fragede, Elena înţelegea tot!

"Am vrut s-o protejăm, aşa că am decis să nu-i spunem nimic din ce ne frământa... Evident, niciodată nu i-am spus că era pe moarte... Nu am vrut să ne lăsăm conduşi de boală, am vrut să ne concentrăm asupra traiului în familie. În toată această perioadă, am făcut tot ce a vrut Elena", a povestit Keith, tatăl micuţei, în lacrimi.

În timp ce aceştia, devastaţi de durere, făceau tot ce le stătea în putinţă pentru a-i asigura Elenei tot confortul, fetiţa se ţinea, cu ultimele puteri, de propriul său "proiect". Iar părinţii ei nu aveau nici cea mai mică bănuială...

Cu câteva luni înainte să moară, Elena a început să scrie bileţele pe care le ascundea, ulterior, prin casă. Cu timpul, s-au strâns sute... Majoritatea erau adresate mamei şi tatălui, dar micuţa scrisese câteva bileţele atât pentru sora sa, cât şi pentru ceilalţi membri ai familiei.

"Cred că prin bileţelele pe care le-a scris a vrut să ne transmită toată dragostea ei... Ori de câte ori găsim un bileţel nou, simţim cum ne ia în braţe", a spus mama fetiţei, Brooke Desserich.

Adunate, bileţelele Elenei au umplut trei cutii! Cele mai multe erau ascunse în sertarul cu şosete, dar şi prin dulapurile de la bucătărie, în baie, prin cutii, chiar şi printre farfurii!

La doi ani de la moartea Elenei, părinţii au strâns bileţelele într-o carte pe care au intitulat-o, sugestiv, "Gânduri lăsate în urmă". Astfel, s-au gândit ei, toată lumea va putea să vadă şi să simtă sufletul copilei, chiar şi dincolo de moarte...