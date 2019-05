Avea 15 ani cand si-a pierdut virginitatea cu un baiat. Abia târziu i-a descoperit cumplitul secret

Megan Adie, acum in varsta de 18 ani, a acceptat sa-si spuna povestea in fata camerelor de luat vederi. Tanara din Marea Britanie avea 15 ani cand l-a intanit pe Chris Wilson, pe atunci de 17 ani. Si-a pierdut virginitatea cu el si au facut dragoste de 39 de ori pana cand Megan i-a descoperit cumplitul secret. Chris era de fapt femeie. Mai mult decat atat, Christine Wilson pe numele ei adevarat, avea 23 de ani cand a profitat de naivitatea iubitei ei.

”Arata ca un barbat, avea voce de barbat”, a povestit, traumatizata, Megan, pentru un post de televiziune britanic.

Chris a rugat-o sa faca sex pe intuneric, spunandu-i ca are cicatrici pe corp si ii este jena. Lipsita de experineta, tanara nu si-a dat seama ca intalirile lor sexuale erau neconventionale. In plus, fusese la randul ei victima a abuzurilor colegilor, asa ca a inteles teama si rusinea pe care Chris le-a jucat atat de bine.

Relatia a durat opt luni si numai dupa ce s-au despartit Megan a aflat adevarul despre primul ei iubit. Si nu oricum, ci chiar de la politie.

”Au venit niste detectivi si m-au rugat sa le spun tot ce stiu despre Chris. Mi-au spus ca de fapt e femeie. M-am simtit dezgustata, umilita, mi-a fost rusine, eram traumatizata si confuza. Nu intelegeam ce mi-a facut de fapt si de ce intrase in vizorul politiei”, a povestit tanara.

Nu era prima data cand Chris pretindea ca este barbat si folosea jucarii sexuale in relatiile intime cu femei. Femeia a fost gasita vinovata de frauda in incercarea de a obtine favoruri sexuale si a pledat vinovata. A fost condamnata la munca in folosul comunitatii.