Avarie RADET Termenul fixat la 12:00 a trecut, în apartamente e tot frig (MESAJE)

Avarie RADET UPDATE: RADET nu şi-a ţinut nici a doua promisiune privind reluarea alimentării cu energie termică. La o oră după al doilea termen limită, ora 12:00, zeci de bucureşteni semnalează că în apartamente este în continuare frig. Promisiunea a fost făcută de administratorul special David Alexandru Burghiu, care a declarat, la Realitatea TV, că estimarea iniţială pentru ora 24:00 a zilei de duminică n-a putut fi respectată din cauza dimensiunii avariei. AICI situaţia în TIMP REAL. ŞTIREA INIŢIALĂ Situaţie revoltătoare în sectoarele 2 şpi 3 din Bucureşti. Mii de bucuresteni din sectoarele nu au căldură şi apă caldă sau acestea sunt la nivel de avarie, iar RADET pare depăşit de situaţie. Ultimul comunicat al companiei anunţă că pe 24 decembrie nu s-a raportat nicio avarie, în timp ce zeci de mesaje primite pe adresa martorocular@realitatea.net reclamă lipsa agentului termic ŞI IMPOSIBILITATEA E A LUA LEGĂTURA cu oficiali ai companiei.

Pe adresa martorocular@realitatea.net continuă să sosească zeci de mail-uri în care bucureştenii sesizează faptul că nu au căldură, iar unii atrag atenţia că RADET a omis anumite zone din comunicatele referitoare la defecţiuni. MESAJE primite după ora 12:00, când RADET anunţa că lucrurile ar trebui să reinte în normal.

"Nici acum nu avem căldură si apa calda in zona Stefan cel Mare nr 60. Si a trecut de ora 12,00." Antoneta "La această oră nu avem apa caldă și căldură. Este ajunul Crăciunului și stam să înghețam in case...24-12-2018...ora 13:30." Cătălin "Nici acum nu avem căldură si apa calda in zona Stefan cel Mare nr 60. Şi a trecut de ora 12,00." "Este aproape ora 13 si stam cu caloriferul electric. Caloriferul din casa este usor cald, dar nu se poate spune ca incalzeste camera. In baie, nici atat!!!! Soseaua Pantelimon, nr. 350, bloc 4, scara 1

"RADET continuă să dezinformeze publicul. (...) Toate documentele PDF emise zilnic in legatura cu zonele afectate de avaria de pe Magistrala 2 limitau suprafata Sos. Mihai Bravu afectata pana la punctele termice Laborator / Vitan. Azi (luni) a apărut o categorie separată, sub titulatura ,,Functionare sub parametrii" (https://www.radet.ro/opriri/Opriri_programate.pdf sihttps://www.radet.ro/opriri/Functionare_sub_parametri.pdf) si restul zonelor fara caldura/apa calda din aceasta perioada (17-18.12 / 21-24.12), nementionate in documentele anterioare. De fapt punctele termice respective, ca si cele afisate zilnic, NU AU FUNCTIONAT DELOC in aceste perioade, ca urmare a avariei de pe Magistrala 2.

"În acest moment (ora 8:50), în zona Şoseaua Iancului (bl. 105A dar probabil și cele învecinate), furnizarea apei calde și a căldurii este în continuare întreruptă. Explicația dată în urmă cu o oră este că sistemul se reîncarcă și că în cursul zilei situația ar trebui să revină la normal. Totuși remedierea avariei s-a finalizat în urmă cu 9 ore. - Alex"

"Bună dimineața, nici la ora 7,35 (luni) nu avem apa caldă și căldură. Suntem în ajun de Crăciun și Radet ne tine fără căldură de 3 zile. Rusine! - Cristian"/Zona Pantelimon

"De o saptamana, jumatate de Bucuresti nu are caldura ...ne zic ca au rezolvat problemele ...dar mint cu neruşinare... poate abordati pe cineva de la Radet...sau pe madam FI REA...ce spuneţi?"

"Nici până la ora aceasta (luni dimineaţă)nu avem caldura si apă caldă. Locuiesc pe strada Theodor Speranţia 106,sector 3. Oare unde sunt banii cu care trebuiau înlocuite tevile/piesele defectate in aceste zile? " Angela - mama a 2copii.

"Nici in dimineata aceasta problema nu s-a remediat. Am consultat lista blocurilor afectate si noi nici măcar nu suntem pe această listă - Bulevardul Burebista nr 3 bloc D16 scara 2. Iarna aceasta caldura a fost furnizata intermittent, doua trei zile aveam urmate de 5-6 zile de frig."

"Ce înseamna aceste minciuni că dau drumul la căldură la diferite ore, acum este luni 24/12/2018/ ora 11 si nu avem căldura. Firea nu răspunde de RADET?"

"Nu mai anunţă nicio avarie, dar pe str.Avrig, nr.54 nu este nici apă caldă, nici căldura în continuare, de 4 zile." Aurelia.

Magistrala 2 alimenteaza cu agent termic 30% din bucuresti

Avarie RADET Problema a apărut sâmbată şi, potrivit promisiunilor RADET, urma sa fie remediata până duminică dimineaţă. Luni dimineaţă, sunt încă numeroase zone din Capitală unde nu este căldură. Potrivit estimării oficiale, ar fi vorba de peste 300 de blocuri din sect 2 si 3, însă mai mulţi bucureşteni au atras atenţia că unele zone afectate nu apar în evidenţa RADET.