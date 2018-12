AVARIE RADET. Sfidarea primarului general, în timp ce bucureștenii îngheață în case

Gabriela Firea

Avarie RADET. Mii sau chiar zeci de mii de bucureșteni tremură de frig în apartamente, dar primarul Gabriela Firea nu a spus nimic.

Avarie RADET. Primarul General Gabriela Firea nu a scos niciun cuvânt în ultimele zile, în ciuda crizei de proporții care afectează Capitala din cauza avariilor numeroase la conductele RADET.



Ultimul mesaj public emis de Firea a fost unul de ”La mulți ani!” pentru cei sărbătoriți de ziua Sfintei Mucenițe Anastasia. În mesajul postat pe Facebook, primarul general nu precizează dacă Sfânta Muceniță ar trebui să îi protejeze pe bucureșteni și de frigul din apartamente.

Avarie RADET: NU avem căldură li apă caldă de 10 zile!

Cert este că în comentarii, cetățenii din București îi atrag atenția că duc lipsă de căldură și apă caldă.





Deși a promis în mai multe rânduri că va rezolva problema infrastructurii deficitare a RADET, PRimăria nu a făcut mai nimic. De fapt, a lucrat împotriva acestei promisiuni. În luna noiembrie, spre exemplu, subvenţiile la RADET s-au majorat cu 87,7 milioane de lei, dar s-au tăiat 4,1 milioane de lei de la modernizarea şi reabilitarea sistemului de termoficare.

Avarie RADET: Promisiuni neonorate

Luni, în jurul prânzului, mii de bucureșteni stăteau fără apă caldă și căldură, deși RADET a anunțat că a rezolvat avaria.



”RADET Bucureşti vă anunţă că astăzi 24.12.2018, nu s-au produs avarii în distribuţia energiei termice. Pentru vizionarea opririlor programate, vă rugăm consultaţi secţiunea "LUCRĂRI PROGRAMATE". Punctele termice cu deficienţe în furnizare se regăsesc în secţiunea "Funcţionare sub parametri"”, era mesajul RADET.

Avarie RADET: Promisiuni neonorate

Pe adresa martorocular@realitatea.net au sosit în ultimele zile zeci de mail-uri în care bucureştenii sesizează faptul că nu au căldură, iar unii atrag atenţia că RADET a omis anumite zone din comunicatele referitoare la defecţiuni.

"RADET continuă să dezinformeze publicul. (...) Toate documentele PDF emise zilnic in legatura cu zonele afectate de avaria de pe Magistrala 2 limitau suprafata Sos. Mihai Bravu afectata pana la punctele termice Laborator / Vitan. Azi (luni) a apărut o categorie separată, sub titulatura ,,Functionare sub parametrii" (https://www.radet.ro/opriri/Opriri_programate.pdf sihttps://www.radet.ro/opriri/Functionare_sub_parametri.pdf) si restul zonelor fara caldura/apa calda din aceasta perioada (17-18.12 / 21-24.12), nementionate in documentele anterioare. De fapt punctele termice respective, ca si cele afisate zilnic, NU AU FUNCTIONAT DELOC in aceste perioade, ca urmare a avariei de pe Magistrala 2.

Avarie RADET: "În acest moment (ora 8:50), în zona Şoseaua Iancului (bl. 105A dar probabil și cele învecinate), furnizarea apei calde și a căldurii este în continuare întreruptă. Explicația dată în urmă cu o oră este că sistemul se reîncarcă și că în cursul zilei situația ar trebui să revină la normal. Totuși remedierea avariei s-a finalizat în urmă cu 9 ore. - Alex"

"Bună dimineața, nici la ora 7,35 (luni) nu avem apa caldă și căldură. Suntem în ajun de Crăciun și Radet ne tine fără căldură de 3 zile. Rusine! - Cristian"/Zona Pantelimon

Avarie RADET "De o saptamana, jumatate de Bucuresti nu are caldura ...ne zic ca au rezolvat problemele ...dar mint cu neruşinare... poate abordati pe cineva de la Radet...sau pe madam FI REA...ce spuneţi?"