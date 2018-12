Avarie RADET. Dezastru: mii de bucureșteni fără căldură și apă caldă din cauza avariilor în serie

Avarie RADET

Avarie RADET. O nouă avarie apărută pe o conductă a lăsat fără apă caldă și căldură mii de bucureșteni. Probleme nu se mai opresc de la începutul iernii.

Avarie RADET. O nouă zi, o nouă avarie la RADET. De data aceasta, lovite sunt în special mai multe zone din sectoarele 2 și 3 ale Capitalei. Situația de-a dreptul dezastruoasă a început odată cu venirea iernii și a continuat aproape în fiecare zi.



Chiar și oficialii RADET admit, în numeroasele comunicate date publicității, că principala problemă este aceea că magistralele nu au fost înlocuite niciodată și au o vechime de 50 de ani.

Avarie RADET: 278 de blocuri fără apă caldă și căldură

Ultima problemă a apărut pe 22 decembrie. Lista blocurilor afectate poate fi consultată aici. Ce spune RADET?

”RADET anunţă că, din cauza unei avarii survenite la Magistrala 2, respectiv perimetrul descris de arterele: Bulevardul Energeticienilor, Bulevardul Fizicienilor, Calea Vitan, Şoseaua Mihai Bravu (parţial) şi strada Nicolae Pascu, este afectată furnizarea apei calde și a încălzirii în anumite zone din sectoarele 2 și 3 ale Capitalei.

Astfel, vor fi oprite 15 puncte termice din sectorul 3, care vor întrerupe furnizarea apei calde și a încălzirii pentru 278 de blocuri. Din cauza acestei avarii vor funcţiona sub parametrii normali aproximativ 30 de puncte termice din cartierele Colentina şi Pantelimon. Termenul estimat pentru remedierea avariei este 23 decembrie 2018, ora 8.00”, spune un comunicat al RADET.

Avarie RADET: conducte de 50 de ani

”Vă reamintim, principala cauză a producerii avariei este reprezentată de faptul că magistrala nu a fost înlocuită niciodată, vechimea acestei conducte fiind de peste 50 de ani. Vă precizăm faptul că deşi echipele care execută lucrările fac tot posibilul pentru reducerea timpului necesar desfăşurării acestora, în cazul oricărei avarii, perioada cea mai mare de timp este necesară pentru operaţiunea de golire a instalaţiei, astfel încât muncitorii să poată interveni la conductele subterane. Ulterior efectuării reparaţiei este necesară o altă perioadă de timp pentru

reumplerea reţelei, după intervenţia propriu-zisă.

Având în vedere dimensiunea sistemului de termoficare, fiecare avarie, urmată de întreruperea furnizării agentului termic, produce o sincopă de funcţionare care se propagă în reţea și chiar şi după ce este remediată problema, este nevoie de timp pentru ca efectele să nu mai fie

resimţite de către consumatori. Aceasta reprezintă principala cauză a funcţionării sub parametrii normali a unor puncte termice din zone adiacente punctelor în care se înregistrează avariile”, precizează comunicatul.

Avarie RADET: ”La etajele superioare suflă un vânt siberian”

Pe adresa martorocular@realitatea.net, mai mulți bucureșteni au reclamat situația incredibilă în care se găsesc.

”Situația se repeta a doua oara, in aceasta săptămână. Bătrâni, bolnavi sunt in frig. Este incredibil ce se petrece. Cei de la RADET spun ca asta este situația. Nici nu stiu daca mai este o știre, ata timp cat devine......o normalitate”, ne-a scris o telespectatoare din sectorul 2.



”Mai multe blocuri de pe B-dul 1 Mai (Compozitorilor) nr.30, printre care in mod special ,blocul OD 15 ,scara E ,bloc de 9 etaje in care locuiesc bunicii in vârsta ,părinții ,rudele și care din bun simt își plătesc din pensioarele lor întreținerea la zi ,stau intr-un FRIG scump ,care costa la rece prețul de "cald", furnizat de RADET. După numeroase sesizări nu sa făcut nimic ,iar seniorii noștri stau ca pe vremea lui Ceaușescu doar cu o diferenta ,sunt alte vremuri. Vin sarbatorile iar in acest bloc ,mai ales la etajele superioare ,sufla un vânt siberian iar in casa este frig”, a scris un alt telespectator.