Avarie RADET. Mii de bucureșteni au rămas fără apă caldă și căldură!

Avarie RADET. Cele mai mari probleme se înregistrează în Sectorul 3 al Capitalei. De asemenea, fără apă caldă și căldură sunt și o parte din locuitorii Sectprului 6.

Avarie RADET. Per total sunt afectate 568 de imobile (blocuri și case). Dintre acestea, aproximativ 300 sunt în Sectorul 3.

Avariile urmează să fie remediate miercuri seară sau joi dimineața.

Avarie RADET. Lista completă a blocurilor o puteți consulta AICI

Pentru remedierea avariilor apărute în reţeaua de termoficare, RADET Bucureşti anunţă oprirea agentului termic în Sectoarele 3 și 6.

RADET intră în faliment

Astăzi, 17 aprilie 2019, Judecătorii au decis falimentul RADET.

Judecătorii au decis intrarea în faliment a companiei RADET. "Eu aş fi vrut să vă dau o veste bună şi nu una atât de proastă. Dacă nu reuşim suspendarea efectelor la Curtea de Apel, mâine şi luni, atunci, în termen de zece zile, toată activitatea se opreşte, se ridică licenţele şi urmează că serviciul public de energie termică să fie preluat de Primarie. Vrem să "mulțumim" pentru asta Ministerului Energiei, care a dat mandat expres celor de la ELCEN să voteze pentru faliment, iar acest lucru s-a susţinut cu tărie în Adunarea creditorilor şi în faţa judecătorului dacă primăria Bucureştiului nu îşi asumă, în locul RADET, obligaţia de plată pentru 1,1 milioane de lei. Primăria nu şi-a asumat o astfel de obligaţie, că nu i se permite de legislaţie, ar fi fost ajutor de stat. Noi am încercat să arătăm că acest vot pentru faliment este autodestructiv şi pentru ELCEN şi să demonstrăm că nu e vorba doar despre Primărie sau de Ministerul Energiei, aici, nici de chestiuni politice, ci este vorba despre consumatori, dar judecătorul este suveran. A decis trecerea la faliment. Legea spune că ai nevoie de cel putin 30% din totalul creditorilor, iar ELCEN reprezintă mai putin de 97%. Practic, judecătorul nu a avut de ales", a declarat avocatul Gheorghe Piperea.

În urma declarării falimetului RADET, Primăria Capitalei a transmis un comunicat. Redăm comunicatul transmis de autorități:

”Primaria Capitalei: Întreaga activitate a RADET va fi preluata de Compania Municipala Termoenergetica. Bucurestenii vor avea in continuare apa calda si caldura, la parametri optimi. Avand in vedere faptul ca Tribunalul Bucuresti a decis astazi intrarea in faliment a RADET, Primaria Municipiului Bucuresti ii asigura pe bucuresteni ca nu vor avea de suferit de pe urma acestei decizii, pentru ca intreaga activitate a RADET va fi preluata, in cel mai scurt timp, de Compania Municipala Termoenergetica.

"Ii asigur pe toti cetatenii Capitalei ca vor avea in continuare apa calda si caldura la parametri optimi! Decizia de astazi a instantei nu are consecinte asupra continuitatii furnizarii agentului termic catre populatie pentru ca am luat din timp masurile necesare astfel incat bucurestenii sa nu fie afectati. Concret, am propus, iar Consiliu General a aprobat recent, infiintarea Companiei Municipale Termoenergetica Bucuresti, care are ca obiect exclusiv de activitate producerea, distributia, transportul si furnizarea energiei termice. Mai mult decat atat, doresc sa ii anunt pe salariatii RADET ca nu vor resimti nici ei aceasta schimbare, nu se vor face disponibilizari, ci intregul personal angajat va fi preluat de noul operator. Subliniez inca o data ca falimentul RADET nu inseamna intreruperea furnizarii agentului termic catre populatie, asa cum deja se vehiculeaza in mod eronat in spatiul public. Noua companie va prelua toate aceste servicii si va continua investitiile in modernizarea sistemului de termoficare din Bucuresti, care, timp de aproape trei decenii, nu a reprezentat o prioritate pentru administratiile anterioare", a precizat primarul general al Bucureștiului, Gabriela Firea.