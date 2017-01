Autostrada Soarelui a fost închisă din cauza viscolului. Pe ce drumuri se poate circula. Update

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că la această oră, din cauza zăpezii şi a viscolului, a fost închisă A2 Bucureşti – Constanţa şi autostrada A4 Ovidiu – Agigea. De asemenea, sunt închise şi următoarele sectoare de drumuri naţionale:

Ministrul Afacerilor Externe, Carmen Dan, a afirmat la Realitatea TV că ne aşteaptă o perioadă destul de dificilă pentru că deşi suntem pe cod galben de viscol avem si o problemă cu vântul în judeţe care deja au fost afectate de ninsori.



"În perioada următoare acţionăm, avem deja 10 drumuri naţionale închise din cauza problemei pe care o întâmpină legat de vizibilitatea redusă. Sunt în măsură să vă informez că la nivelul Companiei Naţionale pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere s-a luat în calcul posibilitatea închiderii autostrăzii A2, după ce astăzi a fost deschisă toată ziua cu trafic dirijat de Poliţa Rutieră. De la ora 19:00 s-a lua decizia închiderii autostrăzii A2 pentru a evita să punem persoanele în situaţii de risc", a spus Carmen Dan. - See more at: https://www.realitatea.net/veste-proasta-de-la-meteorologi-vremea-rea-se-mentine-si-miercuri-lista-drumurilor-inchise_2023276.html#sthash.7sF5SW8Z.dpuf

De asemenea, rămân închise din cauza condiţiilor meteorologice şi următoarele sectoare de drumuri naţionale:

JUDEŢUL CĂLĂRAŞI:

DN 3 BRĂNEŞTI (JUDEŢUL ILFOV) - FUNDULEA - CĂLĂRAŞI ;

DN31 CĂLĂRAŞI – OLTENIŢA;

DN4 BUCUREŞTI – OLTENIŢA.

JUDEŢUL CONSTANŢA:

DN 22 LUMINA – MIHAI VITEAZU;

DN 2A OVIDIU - HÂRŞOVA.

JUDEŢUL GIURGIU:

DN5B GIURGIU – GHIMPAŢI;

DN41 REMUŞ – OLTENIŢA.

JUDEŢUL IALOMIŢA:

DN3A FETEŞTI – LIMITĂ CU JUDEŢUL CĂLĂRAŞI (LEHLIU)

DN2C SLOBOZIA – LIMITĂ JUDEŢUL BUZĂU(TOVĂRĂŞIA);

DN21A ŢĂNDĂREI – LIMITĂ BRĂILA(INTERSECŢIE CU DN21

Meteorologii au prelungit până miercuri dimineaţă atenţionarea cod galben de viscol pentru judeţele Caraş-Severin, Călăraşi şi Constanţa, unde rafalele de vânt vor depăşi 55 de kilometri pe oră, spulberând zăpada. În sudul Olteniei şi în sud-vestul Munteniei va ninge şi se va depune strat nou de zăpadă.