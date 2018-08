Autorităţile pregătesc măsuri disperate: vor să împuşte TOATE animalele sălbatice în zonele afectate

Ministerul Apelor si Padurilor pregateste un ordin in baza caruia ar urma sa fie impuscate, fara discernamant, toate animalele si pasarile de prada din zonele in care se gasesc mistreti bolnavi de pesta porcina africana.

Din cauza ca n-a gasit inca nicio solutie pentru a opri raspandirea pestei porcine africane, statul roman se pregateste sa ia o serie de masuri disperate, care risca sa aiba efecte dezastruoase asupra Romaniei, pe termen lung. Mai exact, Ministerul Apelor si Padurilor vrea sa adopte un ordin in baza caruia sa fie impuscate toate pasarile si animalele de prada din zonele in care se vor gasi mistreti infestati cu pesta porcina africana, scrie ziare.com.



In referatul de aprobare a ordinului ministerului se arata ca: "In termen de 30 de zile de la confirmarea virusului (la mistret - n.red.) se vaneaza integral pradatorii din zonele afectate, prevazuti in Anexa 1 si Anexa 2 din Legea vanatorii nr. 407/2006".



Or, in cele doua anexe ale Legii 407/2006 sunt incluse, de fapt, toate animalele si pasarile salbatice care pot fi vanate, inclusiv cele protejate prin lege.



In plus, in acelasi document se mai arata ca: "Pentru Tulcea si Constanta, Insula Mare a Brailei si Balta Ialomitei, se va proceda la uciderea preventiva a tuturor mistretilor si pradatorilor, cu exceptia speciilor aflate in Anexa 2 (animale a caror impuscare e interzisa prin lege, in Romania - n.red.), in conditiile legii. In zonele de frontiera cu Ucraina, Republica Moldova si Ungaria se va actiona pentru uciderea prin impuscare a porcilor mistreti si pradatorilor specifici (...) ".



Cu alte cuvinte cel putin vulpile, enotii, sacalii, dihorii si o multime de pasari de prada - care fac parte din Anexa I, nu din Anexa II a legii vanatorii - vor fi vanate pana la exterminare.



Specialistii consultati de Ziare.com spun, insa, ca - in loc sa opreasca raspandirea bolii, asa cum gresit isi imagineaza statul - un astfel de masacru al vietii salbatice n-ar face decat sa creeze in natura dezechilibre majore, pe care ne va fi, apoi, imposibil sa le mai reparam.



Ovidiu Bufnila, responsabilul cu comunicarea al Societatii Ornitologice Romane (SOR) a explicat pentru Ziare.com de ce masacrul de proportii pe care il pregateste statul n-ar ajuta cu nimic la combaterea pestei porcine.



"In niciun studiu nu se arata, spre exemplu, ca o pasare de prada care s-a hranit dintr-un mistret imfestat va transmite boala. De fapt, pradatorii sunt tocmai echipa de curatenie a naturii. E ca si cum am avea gunoiul pana sub geamul casei si l-am impusca pe cel care vine sa ni-l ridice. In plus, daca razi intreaga populatie de animale si pasari salbatice de pe un teritoriu, cu siguranta ca in zona se vor crea dezechilbre majore. Sa luam exemplul uliului sorecar. Dupa cum sugereaza si numele, acest uliu se hraneste cu soareci. Daca-l extermini de pe o suprafata, soarecii se vor inmulti excesiv si vor afecta culturile oamenilor. E suficient sa rupem o singura za din lantul trofic si alte vor cadea, in curand", a mai explicat Ovidiu Bufnila.