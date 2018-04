Autonomia Ţinutului Secuiesc, test de foc pentru coaliția PSD-ALDE

Deputații se reîntorc la muncă după vacanța de Paște! Sau cel puțin așa ar trebui! Pe ordinea de zi, aleșii au un subiect controversat: proiectul UDMR privind autonomia Ținutului Secuiesc! Inițiativa legislativă prevede Parlament, Guvern și președinte propriu pentru regiune.

Deputatul UDMR, Kulcsár-Terza József-György, a iniţiat un proiect legislativ prin care propune autonomia Ţinutul Secuiesc, motivând că locuitorii sacaunelor secuieşti îşi afirmă dorinţa revendicării dreptului la autonomie teritorială prin reprezentanţii aleşi.

„Secuimea, populaţia autohtonă cu identitate naţională maghiară, majoritară în Ţinutul Secuiesc, revendică autonomia teritorială a acestei regiuni în conformitate cu prevederile documentelor internaţionale şi cu practica în acest domeniu din statele Uniunii Europene (ex. Italia – Tirolul de Sud, Finlanda – Insulele Aland, Belgia – Regiunea Flamandă şi Valonă etc.), precum şi din alte state fără statut de membru al Uniunii Europene (ex. Republica Moldova – Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia, Serbia – Provincia Autonomă Voivodina). Locuitorii scaunelor secuieşti, prin reprezentanţii lor aleşi îşi afirmă dorinţa şi revendică dreptul la autonomie teritorială, la crearea cadrului legislativ prin adoptarea Statutului de Autonomie al Ţinutului Secuiesc – Szekelyfold – Terra Siculorum", argumentează deputatul, în expunerea de motive.

Acesta precizează că statutul de autonomie a Ţinutului Secuiesc - Szekelyfold – Terra Siculorum reprezintă reglementarea revendicărilor referitoare la autonomia teritorială, care prin adoptarea de către Parlamentul României oferă garanţiile necesare şi cadrul adecvat prosperării regiunii autonome, protecţiei identităţii naţionale maghiare a secuimii şi intereselor specifice ale colectivităţii.