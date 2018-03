Autonomia Ţinutului Secuiesc, respinsă în Comisia de Administraţie de la Cameră

Proiectul de lege apartinand deputatului UDMR, privind autonomia teritoriala a tinutului secuiesc a primit un raport de respingere la comisia de administratie din Camera Deputatilor, singurii membrii care au votat pentru proiect fiind cei doi deputati UDMR. Initiativa propune revenirea la organizarea adminstrativa pe scaune, un presedinte, Parlament si guvern propriu, iar limba maghiara recunoscuta ca limba oficiala pe langa romana.

Proiectul are aviz negativ de la Consiliul Legislativ si nu are inca un punct de vedere de la Guvern. "Nu cred ca este o initiativa antiromaneasca, nu doreste sa destrame statul roman," a afirmat in sprijinul proiectului deputatul UDMR Csoma Botond.

Si deputatul UDMR Marton Arpad a propus ca proiectul sa fie modificat articol cu articol pentru a se incarda in prevederile constitutionale, insa propunerea nu a mai fost votata, intrucat presedintele Comisiei, deputatul PNL Florin Roman, a supus la vot respingerea proiectului.

Aceasta propunere a trecut cu 21 voturi "pentru" si doua "impotriva", apartinand celor doi deputati UDMR. Camera Deputatilor este prima camera sesizata, dupa votul din plen, proiectul va merge la Senat, mai scrie hotnews.ro.