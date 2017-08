Autobuz în flăcări, în plină stradă! Pasagerii au început să țipe

Clipe de groază pentru pasagerii unui autobuz din Londra, după ce o flacără puternică a cuprins partea din spate a autobuzului. Din fericire, atât șoferul, cât și pasagerii au scăpat teferi.

Imaginile au fost surprinse în nord-vestul Londrei și se poate observa cum fumul puternic a cuprins întreaga zonă. Un bărbat poate fi observat cum încearcă să potolească incendiul cu un stingător.

Într-o postare pe Twitter, un martor a povestit că s-a auzit o bubuitură puternică, apoi oamenii au început să alerge țipând pe străzi.

”Nu știu ce s-a întâmplat, dar am auzit o bubuitură puternică și apoi țipete și am văzut oameni alergând. Când m-am uitat afară am văzut autobuzul în flăcări”, a fost mesajul martorului, potrivit Dailymail.

Autoritățile locale inbestighează acest incident, pentru a determina cauzele care au dus la provocarea incendiului. Potrivit acestora, nicio persoană nu a fost rănită.