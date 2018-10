Aur românesc la JUDO, la Jocurile Olimpice de Tineret. Adrian Şulcă: "A fost un moment incredibil!"

Aur românesc la judo, la Jocurile Olimpice de Tineret

Aur românesc la judo, la Jocurile Olimpice de Tineret! Adrian Șulcă l-a învins pe cehul Martin Bezdek, în doar câteva secunde, prin ippon, iar imnul României s-a auzit la Buenos Aires.

"A fost un moment incredibil, am crezut în mine înainte să intru pe saltea. Mereu îmi spuneam în minte că eu pot să fac asta. Şi am reușit. Şi când am reușit, a fost ceva incredibil. Nici n-am știut cum să mă bucur, ce să fac", a declarat Şulcă.



La doar 17 ani, Adrian Șulcă a câștigat medalia de aur la Jocurile Olimpice de Tineret la Judo de la Buenos Aires: "Am fost primit exact ca un rege. După ce am câștigat medalia, toată lumea a început să mă felicite, numai mesaje de bine".



Drumul spre victorie n-a fost unul ușor. Timp de zece ani s-a antrenat pentru a ajunge la această performanță: "Am muncit foarte mult. Dar meritul nu este doar al meu, este și al antrenorilor mei care m-au pregătit foarte mult. Şi al mamei mele în special și al bunicii mele care au fost lângă mine mereu".

"E o muncă enormă ce-am făcut nu numai eu cu el, ci și antrenorii de acasă. Tot staff-ul de la Cluj a depus un efort mare ca să-l calificăm și aici să obțină medalie. Mă bucur enorm de mult. La categoria asta de vârstă el a ieșit campion olimpic", a spus Bodo Roland, antrenorul lui Adrian.

"Adi face două antrenam pe zi, 11 pe săptămână, programul e destul de încărcat care nu te lasă să faci mare lucru în rest, dar îţi aduce foarte mari satisfacţii", a declarat Florin Bercean, vicepreședinte executiv Federația Română de Judo.



Printre primii oameni cu care a vorbit Adrian imediat după victorie a fost chiar președintele Federației Române de Judo.



"Extraordinară performanţa acestui băiat. Modest, puternic, vesel. Faptul că la 17 ani ia o medalie olimpică e senzaţional. Am vorbit cu el la telefon, mi l-a dat Mihai Covaliu la telefon şi era emoţionat şi mi-a spus că se bucură pentru el, pentru judo, dar mai mult se bucură pentru România", a declarat Cozmin Guşă.



După această victorie, Adrian n-are de gând să se odihnească. E hotărât să se antreneze pentru a cuceri și alte medalii.