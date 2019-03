Augustin Zegrean: "Kovesi poate fi și arestată"

Augustin Zegrean, fostul președinte al CCR, a declarat într-o intervenție telefonică la Realitatea TV, că Laura Codruța Kovesi ar putea fi și arestată dacă nu respectă condițiile impuse de procurorii care o anchetează.

”Se tem că Kovesi va ajunge procuror UE. Au început toate acestea după ce au început audierile la Bruxelles. Eu am spus asta când au început audierile la Comisia Europeană, am spus că astfel o vor putea opri, sunt suficinte metode în practica Parchetului. Dacă are interdicție, să fie numit procuror-șef european și ea să nu aibă voie să părăseasca țara. Dacă acolo se va continua să fie numită, aici se va continua să fie condamnată. După cum merg lucrurile acolo se va ajunge. Chiar dacă ar fi numită acolo, i-ar putea expira mandatul până va putea ajunge acolo. Acum nu o mai ajută ceea ce se întâmplă aici, pentru că este inculpată, ar putea să o suspende din funcția de procuror, iar un procuror suspendat nu ar avea cum să fie numit în funcția de procuror - șef”, a spus Augustin Zegrean.

Fostul președinte al CCR a mai precizat că se teme că Laura Codruța Kovesi ar putea fi arestată dacă nu ar respecta condițiile impuse de procurorii care o anchetează. Mai mult decât atât, Zegrean a comparat secția specială cu Inchiziția Papală, acea ”secție specială” care se ocupa doar de cei care îl denigrau pe Papa.

Augustin Zegrean a mai spus că interdicția de a nu vorbi cu presa pe care a primit-o Kovesi, nu este prevăzută în lege.

Laura Codruța Kovesi a fost pusă sub control judiciar și are interdicție să părăsească țara. Totul după o audiere record, de 6 ore jumătate, la Secția Specială pentru Investigarea Magistraților. Kovesi a fost citată în dosarul privind extrădarea lui Nicolae Popa. La ieșire, fosta șefă a Direcției Naționale Anticorupție a declarat că este vorba de "de o măsură de a i se închide gura".

Fostului procuror-şef DNA i-au fost deschise două dosare de către procurorii acestei structuri.



Secţia de investigare a infracţiunilor din Justiţie i-a deschis un prim dosar Laurei Codruţa Kovesi în decembrie 2018, după ce fostul deputat Sebastian Ghiţă a acuzat-o că i-ar fi cerut bani pentru plata avionului cu care urma să fie adus în ţară Nicolae Popa din Indonezia, în 2011. Laura Codruţa Kovesi era la acea vreme procuror general al României, iar Nicolae Popa fusese definitiv condamnat la 10 ani şi 4 luni de închisoare în dosarul FNI. În această cauză, fostul procuror-şef DNA este urmărit penal pentru luare de mită, mărturie mincinoasă şi abuz în serviciu. Procurorul de caz al acestei cauze este Adina Florea.