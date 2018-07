Augustin Zegrean, despre cererea lui Iohannis de reintroducere a legilor justiției în Parlament

Oricine poate solicita Parlamentului să reintroducă în circuitul parlamentar nişte legi, dar asta nu înseamnă că se va şi întâmpla, spune fostul preşedinte al Curţii Constituţionale Augustin Zegrean. El este de părere că solicitarea preşedintelui nu îi va înspăimânta pe parlamentari, pentru că nu reprezintă o obligaţie pentru Legislativ şi că pentru modificarea unei legi Guvernul poate să dea OUG, ceea ce este puţin probabil, sau un parlamentar poate veni cu o iniţiativă legislativă. Zegrean subliniază că România pune într-o situaţie neplăcută inclusiv Comisia de la Veneţia, pentru că va supune votului din sesiunea din octombrie un raport care se referă la nişte legi deja promulgate.

"A solicita Parlamentului să repună în circuitul parlamentar această lege nu obligă Parlamentul cu nimic, pentru că Parlamentul este organul legislativ suprem. Iar ca să repornească circuitul legislativ ar trebui ca cineva să facă o propunere, un proiect de modificare a acestor legi sau o propunere legislativă de modificare a acestor legi. Asta o poate face fie Guvernul, fie Parlamentul. Orice parlamentar are drept de iniţiativă legislativă şi poate să propună o modificare la o lege. Poate să spună că solicită, şi eu pot face asta, în calitate de cetăţeni cu drept de vot, care am votat acest Parlament, avem dreptul să cerem, dar asta nu îi înspăimântă cu nimic pe parlamentari. Am fost parlamentar şi ştiu cum e pe-acolo. Deci dacă vor vrea să facă, vor face, dacă nu, nu”, a declarat fostul preşedinte al CCR Augustin Zegrem joi, într-o intervenţie telefonică la Digi24.

Zegrean a explicat că doar parlamentarii pot modifica legile justiţiei printr-o iniţiativă parlamentară sau Guvernul, printr-o Ordonanţă de Urgenţă, ceea ce este mai puţin probabil, având în vedere că Executivul este tot al coaliţiei majoritare din Parlament.

Fostul preşedinte al CCR a mai spus că dacă şeful statului nu ar fi promulgat legea organizării judiciare, ar fi fost acuzat că încalcă grav Constituţia.