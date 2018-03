Augustin Lazăr: Corupţia rămâne în continuare un fenomen mai actual ca oricând

Procurorul general Augustin Lazăr a declarat miercuri, la bilanţul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, că anul 2017 a fost unul "mai sensibil, mai complicat", însă a precizat că nu "dramatizează".

"Anul 2017 a fost un an mai sensibil, mai complicat am putea numi(...) Atunci când lucrurile sunt aşezate, este uşor să navighezi pe oceanul liniştit. Dar atunci când sunt valuri, ne putem da măsura profesionalismului pe care îl avem şi a convingerii pe care o avem, să muncim, să luptăm pentru valorile noastre", a afirmat procurorul general al României.



Potrivit acestuia, "corupţia rămâne în continuare un fenomen mai actual ca oricând".



"Corupţia nu este în niciun caz un brevet românesc, cum vor să sugereze anumiţi comentatori. Corupţia este un fenomen internaţional, care a generat efortul comun al statelor când au realizat Convenţia de la Merinda, atunci când au hotărât că trebuie incriminate prin nişte texte de lege clare anumite fapte ale unor funcţionari publici, demnitari în principal, care sunt dăunătoare pentru societate. Spre onoarea ei, România, care a semnat această convenţie, a reuşit cu un an înainte să îşi realizeze anticorpii - structura specializată a Ministerului Public pe care o cunoaştem cu toţii şi care se numeşte Direcţia Naţională Anticorupţie", a punctat Augustin Lazăr.