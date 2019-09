Audieri în dosarul Belina: Sevil Shhaideh și alți inculpați au invitat judecătorul la baltă

Tribunalul București a audiat, marți, câțiva inculpați din dosarul Belina, proces în care este judecat fostul vicepremier Sevil Shhaideh și fostul președinte al Consiliului Județean Teleorman - Adrian Gâdea.

Tribunalul Bucuresti a reluat, astăzi, procedurile de audiere din Dosarul Belina.

Trei dintre inculpați: fostul vicepremier Sevil Shhaideh (actual consilier al premierului Viorica Dăncilă), fostul președinte al Consiliului Județean Teleorman și fost deputat PSD, Adrian Gâdea (în prezent secretar de stat în Ministerul Dezvoltării), și Ionela Stoian, fost director în cadrul Ministerului Dezvoltării, au hotărât că vor da declarații la termenul viitor.

Avocații lui Adrian Gâdea și Sevil Shhaideh au cerut instanței să vină la insula Belina pentru a face o cercetare la fața locului. Bogdan Alexandru Dari, judecătorul la care a picat acest dosar, a spus că se va pronunța pe această solicitare pe 19 septembrie.

Tribunalul București a audiat la termenul de astăzi, 10 septembrie, două dintre inculpate - Rodica Gușă și Mariana Gheorghiu, asistenți registratori la Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alexandria, judecate pentru fals intelectual.

Potrivit Ziare.com, cele două femei au spus că ar fi fost vorba de o greșeală cauzată de volumul mare de muncă. "Nu mă simt vinovată de aceste acuzații. Despre activitatea Biroului de Carte Funciară se cunoaște foarte puțin, este o presiune și o muncă uriașă, ceea ce justifică aparitia unor erori.



Nu am săvârșit nicio infracțiune cu intenție, întrucât statul român era proprietarul imobilului, iar detalii despre insula Belina și bratul Pavel nu am avut cunoștință la acel moment. Am aflat de ele dupa ce au început cercetările în acest dosar", a declarat Rodica Gușă.

Nici Mariana Gheorghiu nu s-a declarat vinovată, spunând că nu și-a dat seama ce a făcut. "Nu mi-am dat seama. Am săvârlit această operațiune din cauza volumului mare de muncă și a complexității muncii, care a dus la oboseală și surescitare. Nu cunosc și nu am vorbit niciodată cu o persoană de la Tel Drum. Repet, nu am avut niciun interes în cauză, singura explicație o reprezintă volumul mare de munca", a spus Mariana Gheorghiu - asistent registrator principal in cadrul Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alexandria.

În Dosarul Belina sunt judecate cinci persoane, astfel:



- fostul vicepremier Sevil Shhaideh, la data presupuselor fapte secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării;

- Ionela Stoian, fost director în același minister;

- Adrian Ionut Gâdea, fost președinte al Consiliului Județean Teleorman;

- Mariana Sanda Gheorghiu, asistent registrator în cadrul Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alexandria;

- Rodica Gușă, asistent registrator în cadrul Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alexandria.



În rechizitoriul întocmit, procurorii arată că, în anul 2013, "prin acțiunea concertată a unor persoane cu funcții publice", părți din Insula Belina și Bratul Pavel (cu suprafața de 278,78 ha, respectiv 45 ha), situate în albia minoră a Dunării, "au trecut ilegal din proprietatea statului în proprietatea județului Teleorman și în administrarea Consiliului Județean Teleorman, pentru ca, doar la câteva zile, să fie închiriate tot ilegal unei firme private (Tel Drum)

Dosarul a ajuns în instanță în iunie 2018, dar a fost în procedură de Cameră Preliminară până în iunie 2019, atunci când au început audierileb în acest caz.

Consiliul Județean Teleorman a votat, după începerea judecății, un proiect de hotărâre care prevede revenirea la Apele Române a Insulei Belina și a Brațului Pavel, de la Tel Drum. Cele două proprietăți au fost utilizate ani la rând de familia Dragnea pentru partide de pescuit și relaxare.

Judecătorul este invitat să facă acum cercetare la fața locului deși, conform surselor noastre, de când cu anchetele DNA la cea mai cunoscută baltă din Teleorman, oamenii lui Liviu Dragnea au început să șteargă urmele infracționalității. Cei care sunt anchetați de procurorii anticorupție pentru aranjamente penale la Seaca, deținătorii de facto ai lacului până de curând, și-au luat tot ce era mai important de la Belina, fără a uita de peștii VIP.

Tărâmul fermecat la care nu are acces oricine a rămas fără sturioni. Pentru că în balta deținută de TELDRUM timp de cinci ani nu exista doar știucă, ci și pește cu icre negre. Acesta a fost mutat într-o altă locație, despre care nu vorbește nimeni oficial. Pe surse, se pare că peștii se află într-o altă baltă a lui Dragnea, dintre cele care se întind pe suprafețe considerabile în județul căpușat, dar pe care nu le are trecute la avere.