Auchan despre magazinle închise din Bucureşti şi provincie: Nu a fost atac cibernetic

Magazinele Auchan din Bucureşti şi din alte mari oraşe care nu au fost deschise în cursul zilei de vineri n-au fost victima unui atac cibernetic, aşa cum s-a vehiculat pe reţele de socializare, a declarat directorul de marketing pe România.

"Am constatat că avem o problemă cu fluxurile de date în această dimineaţă şi de aceea nu am deschis magazinele. Nu s-au transferat datele cum trebuie în cazul sistemelor de plată şi de aceea am preferat să nu deschidem magazinele ca să nu genereze probleme cumpărătorilorl", a precizat Tiberiu Dăneţiu, director de marketing, pentru Agerpres

El a subliniat că toate echipele retailerului lucrează în zonele cu probleme pentru rezolvarea incidentului.

Întrebat despre posibilitatea unui atac cibernetic, cum de altfel au apărut mesaje pe Facebook, Dăneţiu a menţionat că problema nu are nicio legătură cu acest lucru, pentru că, de regulă, un atac informatic se întâmplă pe toată reţeaua, nu doar în câteva magazine.

Problemele menţionate au apărut în Bucureşti la magazinele Auchan din AFI Cotroceni, Berceni, Drumul Taberei şi Crângaşi, dar şi în oraşele Craiova, Braşov şi Timişoara, potrivit Agerpres.