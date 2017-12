FOTO EXPLICATIE: Au revoluţionat lumea întreagă! Ce sunt şi cum arată fructele care UCID CANCERUL într-un minut

Aceste fructe acționează ca o bombă și dau speranța milioanelor de oameni. Oamenii de știință au descoperit un agent foarte eficient împotrivă cancerului. Și asta din întâmplare! Între timp, noul medicament minune a fost, de asemenea, testat cu succes pe pacienții care suferă de cancer.

Aceste fructe sunt in prezent pe prima pagina a publicatiilor stiintifice. Ele cresc doar in nordul Australiei si numele lor este „fontainea picrosperma”. O echipa de cercetare a observat intamplator ca animalele care mananca aceste fructe scuipa semintele imediat. Acest lucru a trezit curiozitatea lor si decis sa le exploreze.



Oamenii de stiinta au descoperit repede ca aceste fructe de padure au multe abilitati si efecte speciale. Mai ales in contextul cercetarii cancerului au vazut o multime de rezultate surprinzatoare, scrie bewoman.ro.