Au profitat de naivitatea oamenilor și le-au folosit pozele în cel mai josnic mod

Ever este o aplicația de fotografii care pare să fi recurs la tehnici nu tocmai etice pentru a-și îmbunătăți produsul. A folosit fotografii personale a milioane de utilizatori pentru a face inteligența artificială de pe platformă să funcționeze mai bine. Acțiunea nu este tocmai morală dintr-un simplu motiv: pozele respective au fost folosite fără consimțământul proprietarilor.

Ever este o aplicație bazată pe cloud folosită pentru a stoca și distribui fotografii. A fost fondată în 2013. Recent, a trecut în teritoriul recunoașterii faciale prin lansarea unei noi structuri, Ever AI. Ca orice inteligență artificială, aceasta trebuie antrenată pentru a putea avea cele mai bune rezultate. Din acest motiv, Ever a preluat fotografii a milioane de utilizatori de pe platformă fără să-i informeze pe aceștia.

Utilizatorii nu puteau știi că fotografiile lor au fost folosite și probabil nici nu și-ar fi dat acordul dacă ar fi fost întrebați, susține Joseph Jerome, policy counsel în cadrul unei organizații nonprofit care se concentrează pe drepturile individului.

Totuși, povestea pe care Ever o spune este puțin ciudată. Politica actuală de confidențialitate a aplicației susține că platforma nu distribuie fotografiile utilizatorilor către actori terți. Totuși, le poate folosi pentru a-și instrui propriul algoritm. Pe scurt, permite aplicației să folosească sistemul de recunoaștere facială în cadrul platformei pentru a grupa fotografiile cu aceleași persoane prin scanarea feței acestora.

Această clauză ar fi fost adăugată ulterior, după ce aceștia au cerut detalii de cei care se ocupă de aplicație. În momentul de față, Ever îți dă acum opțiunea de a alege dacă vrei să-i permiți să-ți folosească pozele pentru a antrena sistemul de recunoaștere facială.

Joseph Jerome mai susține că tehnologia pe care aplicația Ever încearcă să o îmbunătățească cu ajutorul pozelor luate fără acord ar putea fi folosite drept instrument de supraveghere.

