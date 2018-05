Au găsit-o moartă, într-un morman de fiare! Poliţiştii i-au văzut contul de Facebook: au încremenit!

Poliţiştii au găsit cadavrul unei femei de 32 de ani, strivit într-un morman de fiare. I-au luat telefonul, dar ce au văzut când i-au deschis pagina de Facebook i-a îngrozit!

La cei 32 de ani ai săi, Courtney Ann Sanford era considerată de mulţi o şoferiţă experimentată. Nimic nu lăsa de bănuit, însă, în acea zi blestemată, că, în momentul în care se urca la volanul maşinii sale, o va face pentru ultima dată!



După câteva zeci de minute de drum, la radio a început să răsune piesa sa favorită - "Happy", de Pharell William. Era, se pare, într-o stare de spirit extrem de bună... În plus, melodia era preferata ei! Aşa că, fără să stea pe gânduri, a pus mâna pe telefon, şi-a făcut un selfie şi l-a postat pe Facebook. "Melodia asta mă face fericită", a scris tânăra, sub fotografie.



A fost ultimul lucru pe care a apucat să-l mai facă, însă! În secunda următoare, a murit! Şi asta pentru că a făcut un lucru pe care mai toţi şoferii îl fac: când a tastat pe telefon, nu a tras maşina pe dreapta! Şi-a continuat drumul, neştiind că va fi ultimul!



Maşina sa s-a izbit violent de un TIR. Avea doar 60 de km/h, dar impactul a fost atât de puternic, încât a fost aruncată în şanţ şi, de acolo, într-un copac de pe marginea drumului. Ulterior, autoturismul a luat foc şi tânăra, prinsă între fiarele maşinii ca într-o menghină, n-a avut scăpare - a ars de vie, lăsând în urmă o familie îndurerată.



După ce poliţiştii i-au anunţat familia, aceştia şi-au dat seama că tânăra postase ceva pe Facebook tocmai la ora la care s-a produs accidentul. Când s-au uitat în telefonul pe care au reuşit să-l recupereze de la faţa locului, intact, oamenii legii au văzut că tânăra scrisese pe Facebook chiar în minutul în care a avut loc tragicul accident.



"Postarea a fost făcută la ora 8:33. La ora 8:34, am fost solicitaţi să intervenim la faţa locului", au declarat poliţiştii.