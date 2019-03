Mizerabil!!! Ce au descoperit inspectorii OPC la restaurante din Timişoara (VIDEO+GALERIE FO

Au fost îngroziţi!!! Ce au descoperit inspectorii de la Protecţia Consumatorului la mai multe restaunte din Timişoara i-a lăsat chiar şi ei fărăî cuvinte. Este vorba de carne veche de un an sau depozitată în cutii de vopsea lavabilă.

Comisarii de la Protecția Consumatorului au luat măsuri drastice și au suspendat activitatea în 7 restaurante din cauza numeroaselor nereguli.

„In locații care se află chiar în punctul zero au fost descoperite nereguli grave. Am găsit produsele alimentare depozitate în găleți de lavabilă. E absolut inacceptabil„, a declarat noul comisar șef de la Protecția Consumatorilor Regiunea Vest Timiș, citat de Realitatea de Timiş.

