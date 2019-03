România cumpără 36 de avioane F16. Nu se știe încă, dacă vor fi noi sau la mâna a doua

Este sigur! România va cumpăra 36 de avioane de luptă F16. Ceea ce nu se știe este dacă acestea vor fi noi sau la mâna a doua. Ministrul Apărării, Gabriel Leș, a declarat că și-ar dori ca aparatele de zbor să fie noi, dar nu garantează pentru acest lucru.

Ministrul Apărării, Gabriel Leş, a anunţat, miercuri seară, că au fost demarate procedurile pentru achiziţionarea a 36 de avioane de luptă F16.



El a declarat, într-o emisiune la TVR 1, că România îşi doreşte ca avioanele militare să fie noi, însă a subliniat că nu ştie, în acest moment, dacă aparatele de zbor vor fi noi sau second hand.







"Suntem în procedură pentru aceste noi avioane pe care trebuie să le luăm. Mă refer la încă 36 de avioane F16 pe care trebuie să le achiziţionăm, astfel încât să avem câteva escadrile funcţionale şi capabile, această capabilitate să înlocuiască vechile MIG-uri pe care le avem. Bineînţeles că dorinţa noastră este ca aceste avioane să fie noi. În acest moment nu pot să comunic dacă va exista această posibilitate pentru achiziţiona aceste aparate noi. Ceea ce pot să vă spun este că toate procedurile pe care le avem în acest moment în derulare pentru achiziţionarea următoarelor avioane F16, dacă vor fi avioane second hand, vor fi cu upgradare în industria noastră de apărare. Deci, aceste avioane se vor face în România şi vor fi bineînţeles echipate la capabilităţile actuale", a precizat oficialul Ministerului Apărării Naţionale (MApN).



Leş a menţionat că România are nevoie de înzestrarea Armatei, pentru că a rămas în urmă "după o perioadă foarte lungă de subfinanţare a MApN pe partea de înzestrare".



"Astăzi avem cei 2%. Este al treilea an consecutiv în care Guvernul şi-a asumat cei 2% şi e nevoie să facem înzestrare şi înlocuirea sistemelor extrem de vechi pe care le avem", a adăugat Leş.