Au apărut primii copii modificați genetic

Controversă de proporţii în lumea medicală. Un cercetător chinez susţine că a reuşit să modifice ADN-ul unor fetiţe gemene. Astfel, ele nu vor putea contracta virusul HIV. Anunţul a dus la o dezbatere aprinsă. Unii oameni de ştiinţă au calificat experimentul drept „monstruos“ şi „extrem de prematur“, în timp ce alţii îl consideră un avertisment pentru ce va urma, potrivit Realitatea TV.

"Când Lulu şi Nana erau o singură celulă, această operaţie a îndepărtat poarta prin care HIV intră să infecteze oameni. Câteva zile mai târziu, înainte de a le pune înapoi pe Lulu şi Nana în uterul lui Grace, am verificat cum a decurs operaţia genetică, prin secvenţierea genomului. Rezultatele au sugerat că operaţia a decurs în siguranţă, aşa cum am intenţionat.", spune He Jiankui, cercetător



Anunţul a trimis o undă de şoc în lumea medicală. Nu este clar deocamdată cât este de adevărat. Nu există documente medicale care să îl confirme, iar spitalul unde ar fi avut loc a negat informaţia. Mai mult, identităţile părinţilor celor două gemene, care între timp s-ar fi născut, sunt ţinute secrete.





"Lumea a trecut la etapa editării genetice a embrionilor. Cineva, undeva, va face acest lucru. Dacă nu sunt eu, va fi altcineva.", mai spune cercetătorul.



După anunţ, mulţi cercetători au avertizat că editarea genelor este experimentală. Practic, omul de ştiinţă a făcut experimente pe acele fetiţe. Nu se ştie dacă şi ce probleme medicale vor avea în viitor, din cauza intervenţiei. De asemenea, mulţi se întreabă până unde se va merge cu această tehnică.



"Se ajunge la chestiuni precum ,,Este etic să vrei un copil cu părul blond şi ochi albaştri?". Poate că da, poate că nu. ,,Este etic să vrei o fată în loc de un băiat?". ,,Este etic să vrei pe cineva mai înalt în loc de cineva mai scund?". Iar lista poate continua. Deci unde tragi linie?", spune Diane Tober, profesor ,,Institute for Health&Aging".



Aproximativ 100 de oameni de ştiinţă chinezi au semnat o petiţie prin care atrag atenţia că experimentele pe oameni sunt inacceptabile.