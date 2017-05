Atenţie, utilizatori Gmail! A avut loc un ATAC MASIV - ce mail trebuie să NU deschideţi!

Emailul de tip phishing s-a răspândit miercuri, făcându-i pe utilizatorii Gmail să creadă că au primit un email real de la o persoană pe care o cunosc şi cu, aparent, un link Google care, în loc să funcţioneze, le fură celor care dau click pe el toate informaţiile personale.



Emailul are fie care subiect "X a împărtăşit un document pe Google Docs cu tine" şi un link pe care scrie "Deschide cu Google Docs". Link-ul pare real, dar dacă dai click te duce pe o pagină unde eşti rugat să oferi "Google Docs" acces la contul lor Google.



Dar nu este vorba de adevăratul Google Docs şi nu se ştie cine fură datele utilizatorilor. Specialiştii în securitate cibernetică de la biroul New Jersey al Homeland Security a scris că oamenii ar trebui să evite acest link.





@zeynep Just got this as well. Super sophisticated. pic.twitter.com/l6c1ljSFIX